 భార‌త వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌ జ‌ట్టులోకి ఓవ‌రాక్ష‌న్ స్టార్‌? | Riyan Parag near-guaranteed India selection for T20 World Cup 2026 after recovery | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

T20 WC 2026: భార‌త వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌ జ‌ట్టులోకి ఓవ‌రాక్ష‌న్ స్టార్‌?

Jan 16 2026 8:10 PM | Updated on Jan 16 2026 8:14 PM

Riyan Parag near-guaranteed India selection for T20 World Cup 2026 after recovery

టీ20 ప్రపంచకప్‌-2026కు భారత్, శ్రీలంక  వేదికలగా మరో 20 రోజుల్లో తెరలేవనుంది. అయితే ఈ మెగా టోర్నీకి ముందు టీమిండియాను గాయాల బెడద వెంటాడుతోంది. రిషబ్ పంత్ ప్రస్తుతం టీ20 ప్రణాళికల్లో లేకపోయినప్పటికి.. స్క్వాడ్‌లో ఉన్న తిలక్ వర్మ, వాషింగ్టన్ సుందర్ గాయాలు ఇప్పుడు టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్‌కు తలనొప్పిగా మారాయి.

ప్రపంచకప్ ఆరంభ సమయానికి తిలక్ కోలుకునే అవకాశమున్నప్పటికి.. వాషింగ్టన్ అందుబాటుపై మాత్రం సందిగ్ధం నెలకొంది. సుందర్ ప్రస్తుతం ప్రక్కటెముకల గాయంతో బాధపడుతున్నాడు. దీంతో అతడు కివీస్‌తో టీ20 సిరీస్‌కు కూడా దూరమయ్యాడు.

వాషీ కోలుకోవడానికి దాదాపు ఐదు వారాల సమయం పట్టనునున్నట్లు తెలుస్తోంది. అతడు పొట్టి ప్రపంచకప్‌కు దూరమయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా కన్పిస్తున్నాయి. సుందర్ ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌లో ఉన్నాడు. అతడి అందుబాటుపై బీసీసీఐ సెలక్షన్ కమిటీ త్వరలోనే ఓ ప్రకటన చేసే అవకాశముంది.

వరల్డ్‌కప్ జట్టులోకి పరాగ్‌..
మరోవైపు వాషింగ్టన్ సుందర్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఎవరిని తీసుకోవాలన్నదానిపై సెలెక్టర్లు కసరత్తలు మొదలు పెట్టినట్లు సమాచారం. అస్సాం స్టార్ ప్లేయర్ రియాన్ పరాగ్‌ను వరల్డ్‌కప్ జట్టులోకి తీసుకోవాలని అజిత్ అగార్కర్ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.

హెడ్‌కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ మద్దతు కూడా పరాగ్‌కు ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఐపీఎల్‌లో అద్భుతమైన ప్రదర్శనల కారణంగా పరాగ్ భారత జట్టులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. శ్రీలంక పర్యటనలో పరాగ్ ఆల్‌రౌండర్‌గా మెప్పించాడు. బ్యాట్‌తో పాటు బంతితో కూడా రాణించాడు.

లంకతో ఓ టీ20 మ్యాచ్‌లో కేవలం మూడు పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అనంతరం వన్డే మ్యాచ్‌లో కూడా 9 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసి మూడు కీలక వికెట్లు సాధించాడు. ఈ పర్యటన ద్వారా రియాన్  కేవలం బ్యాటర్ మాత్రమే కాదు, కీలక సమయాల్లో వికెట్లు తీయగలే సత్తా ఉంది అని  నిరూపించుకున్నాడు. 

అయితే ఆ తర్వాత భుజం గాయం కారణంగా జాతీయ జట్టుకు దూరమయ్యాడు. రియాన్ ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్‌లెన్స్‌లో ఉన్నాడు. అతడు దాదాపు పూర్తి ఫిట్‌నెస్ సాధించినట్లు సమాచారం.  పరాగ్ బ్యాట్‌తో మెరుపులు మెరిపించగలడు.. బంతితో అద్భుతాలు కూడా చేయగలడు. కాబట్టి చాలా మంది మాజీలు వాషీకి సరైన ప్రత్యామ్నాయం రియాన్ అని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
చదవండి: కనీసం మూడో మ్యాచ్‌లోనైనా ఆడించండి: అశ్విన్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

థాయ్‌లాండ్‌లో సంక్రాంతికి వస్తున్నాం బ్యూటీ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ లయ సంక్రాంతి బొమ్మల కొలువు (ఫోటోలు)
photo 3

సంక్రాంతి పతంగులు ఎగరేస్తోన్న అనసూయ (ఫోటోలు)
photo 4

సంక్రాంతి సంబురాల్లో సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రముఖ సినీ నిర్మాత 'అచ్చిరెడ్డి' బర్త్‌డే వేడుకలో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Maharashtra Municipal Elections 2026 1
Video_icon

మహారాష్ట్ర మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మహాయుతి కూటమి భారీ విజయం
CM Revanth Reddy Sensational Comments 2
Video_icon

CM Revanth : ఇదేనా నీ 40 ఏళ్ల రాజకీయ చరిత్ర
Kasu Mahesh Reddy Carried Salman Raju Bier 3
Video_icon

సాల్మన్ పాడె మోసిన మహేష్ రెడ్డి
Son in Law Set Fire to In Laws House in Nizampet Medak 4
Video_icon

Medak: భార్యను కాపురానికి పంపలేదని..
Anantapur Namburi Wines Case 5
Video_icon

Anantapur : నంబూరి వైన్స్ కేసులో ముగ్గరు టీడీపీ కార్యకర్తలు అరెస్ట్
Advertisement
 