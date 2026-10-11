 సెంచరీతో కదంతొక్కిన రింకూ సింగ్‌ | Rinku singh smashes hundred in ranji match against bihar | Sakshi
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సెంచరీతో కదంతొక్కిన రింకూ సింగ్‌

Oct 11 2026 5:41 PM | Updated on Oct 11 2026 5:41 PM

Rinku singh smashes hundred in ranji match against bihar

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రంజీ ట్రోఫీ 2026-27లో ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌కు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న టీమిండియా ఆటగాడు రింకూ సింగ్‌ సెంచరీతో కదంతొక్కాడు. బిహార్‌తో ఇవాళ మొదలైన ఎలైట్‌ గ్రూప్‌-ఏ మ్యాచ్‌లో ఈ ఘనత సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేస్తుండగా.. రింకూ తొలి రోజే మూడంకెల మార్కును తాకాడు. 164 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్ల సాయంతో 109 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. 

మరో యూపీ ఆటగాడు మాధవ్‌ కౌశిక్‌ (124 నాటౌట్‌) అజేయ సెంచరీతో రింకూకు జతగా క్రీజ్‌లో ఉన్నాడు. తొలి రోజు ఆట ​ముగిసే సమయానికి యూపీ స్కోర్‌ 3 వికెట్ల నష్టానికి 287గా ఉంది. అభిషేక్‌ గోస్వామి (13), కెప్టెన్‌ ఆర్మన్‌ జుయల్‌ (13), కరణ్‌ శర్మ (13) ఔటయ్యారు. బిహార్‌ బౌలర్లలో సూరజ్‌ కశ్యప్‌ 2, అమోద్‌ యాదవ్‌ ఓ వికెట్‌ పడగొట్టారు.

కాగా, రింకూ ప్రస్తుతం ఏ ఫార్మాట్‌లోనూ భారత జట్టులో లేడు. కొద్ది రోజుల కిందట టీ20 జట్టులో స్థానం కోల్పోయిన అతడు రీఎంట్రీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఈ మధ్యలో దేశవాలీ క్రికెట్‌లో రాణిస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా ఫస్ట్‌ క్లాస్‌ క్రికెట్‌లో రింకూ చాపకింద నీరులా ప్రవహిస్తున్నాడు. 

ఈ ఫార్మాట్‌లో అతడు 77 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 10 సెంచరీలు, 23 హాఫ్‌ సెంచరీలు బాదాడు. తాజా ప్రదర్శనలతో రింకూ మరోసారి భారత సెలెక్టర్ల దృష్టిని ఆకర్శించాడు. రింకూ ప్రస్తుతం భారత-ఏ జట్టులోనూ స్థానానికి నోచుకోలేదు. త్వరలో న్యూజిలాండ్‌లో పర్యటించబోయే ఏ జట్టులో కూడా రింకూకు చోటు దక్కలేదు. ​

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