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త్వరలో భారత్తో జరుగబోయే టీ20 సిరీస్కు ముందు న్యూజిలాండ్ జట్టుకు భారీ షాక్ తగిలింది. స్టార్ ఆల్రౌండర్ రచిన్ రవీంద్ర గాయంతో ఈ సిరీస్కు దూరమయ్యే ప్రమాదం ఏర్పడింది. ఆక్లాండ్లో సెప్టెంబర్ 16న స్కై సంస్థ నిర్వహించిన ప్రమోషనల్ షూట్లో డైవింగ్ క్యాచ్ అందుకునే ప్రయత్నంలో రచిన్ కుడి భుజం డిస్లోకేషన్కు గురైంది.
దీంతో అక్టోబర్ 22 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో అతడు ఆడటం అనుమానంగా మారింది. ఈ సిరీస్ కోసం న్యూజిలాండ్ జట్టును వచ్చే వారం ప్రకటించనున్నారు. కాగా, ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్తో పాటు ఐదు వన్డేలు, 2 టెస్ట్ మ్యాచ్ల సిరీస్ కోసం అక్టోబర్ 22 నుంచి భారత జట్టు న్యూజిలాండ్లో పర్యటించనుంది.
షెడ్యూల్
అక్టోబర్ 22, 2026 తొలి టీ20 క్రైస్ట్చర్చ్ మధ్యాహ్నం 12:30 (భారతకాలమానం ప్రకారం)
అక్టోబర్ 24, 2026 రెండో టీ20 క్రైస్ట్చర్చ్ మధ్యాహ్నం 12:30
అక్టోబర్ 27, 2026 మూడో టీ20 వెల్లింగ్టన్ మధ్యాహ్నం 12:30
అక్టోబర్ 30, 2026 నాలుగో టీ20 ఆక్లాండ్ మధ్యాహ్నం 12:30
నవంబర్ 1, 2026 ఐదో టీ20 హామిల్టన్ మధ్యాహ్నం 12:30
నవంబర్ 4, 2026 తొలి వన్డే ఆక్లాండ్ ఉదయం 6:30
నవంబర్ 7, 2026 రెండో వన్డే వెల్లింగ్టన్ ఉదయం 6:30
నవంబర్ 10, 2026 మూడో వన్డే హామిల్టన్ ఉదయం 6:30
నవంబర్ 13, 2026 నాలుగో వన్డే టౌరంగ ఉదయం 6:30
నవంబర్ 15, 2026 ఐదో వన్డే టౌరంగ ఉదయం 6:30
నవంబర్ 19–23, 2026 తొలి టెస్టు వెల్లింగ్టన్ ఉదయం 3:30
నవంబర్ 27–డిసెంబర్ 1, 2026 రెండో టెస్టు క్రైస్ట్చర్చ్ ఉదయం 3:30
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