 Asian Games 2026: పాకిస్తాన్‌కు భారీ షాక్‌ | Pakistans Key Player Ruled Out Of Asian Games 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Asian Games 2026: పాకిస్తాన్‌కు భారీ షాక్‌

Sep 21 2026 12:43 PM | Updated on Sep 21 2026 12:58 PM

Pakistans Key Player Ruled Out Of Asian Games 2026

PC: Pak cricket

ఏషియన్ గేమ్స్‌-2026 మెన్స్‌ క్రికెట్ పోటీల ఆరంభానికి ముందు పాకిస్తాన్‌కు భారీ షాక్ తగిలింది. ఆ జట్టు స్టార్ ఫాస్ట్ బౌలర్ సల్మాన్ మీర్జా గాయం కారణంగా ఈ టోర్నమెంట్‌కు దూరమయ్యాడు. 32 ఏళ్ల సల్మాన్ ప్రస్తుతం చేతి వేలి గాయంతో బాధపడుతున్నాడు.

అతడు కోలుకోవడానికి మూడు నుంచి నాలుగు వారాల సమయం పట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆసియా గేమ్స్ స్క్వాడ్ నుంచి పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు తప్పించింది. అతడి స్దానాన్ని పేసర్ మహ్మద్ వసీం జూనియర్‌తో పీసీబీ భర్తీ చేసింది. సల్మాన్ మీర్జా ఏషియన్ గేమ్స్‌కు దూరం కావడంతో పాక్‌కు గట్టి ఎదురు దెబ్బే అనే చెప్పాలి. 

అతడు గత కొంత కాలంగా పాక్ టీ20 జట్టులో కీలక సభ్యునిగా కొనసాగుతున్నాడు. పవర్‌ప్లేతో పాటు డెత్ ఓవర్లలో పరుగులు కట్టడి చేయడం అతడి స్పెషాలిటి. ఇప్పటివరకు పాక్ తరపున 17 టీ20లు ఆడిన సల్మాన్‌..  6.43 ఎకానమీ రేటుతో 23 వికెట్లు పడగొట్టాడు. 

ఓవరాల్‌గా మీర్జా 49 T20 మ్యాచ్‌లలో 68 వికెట్లు తీశాడు. ఇక అతడి స్ధానంలో జట్టులోకి వచ్చిన వసీం కూడా టీ20ల్లో ఫర్వాలేదనిపించాడు. పాక్ తరపున 34 టీ20లు ఆడి 42 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అయితే లోయార్డర్‌లో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చి మెరుపులు మెరిపించే సత్తా అతడికి ఉంది. ఈ ఏషియన్ గేమ్స్‌లో పాక్ జట్టు నేరుగా క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌కు అర్హత సాధించింది.

పాక్ జ‌ట్టు
సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (కెప్టెన్‌), అబ్దుల్ సమద్ (వైస్ కెప్టెన్‌), అబ్రార్ అహ్మద్, అహ్మద్ డానియాల్, అకిఫ్ జావేద్, అలీ రజా, అరాఫత్ మిన్హాస్, హైదర్ అలీ, హసన్ నవాజ్, మాజ్ సదాకత్, వసీం జూనియర్, సాద్ మసూద్, సైమ్ అయూబ్, సుఫ్యాన్ మొకిమ్, ఉస్మాన్ ఖాన్

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రాకాతో రచ్చకు రెడీ.. అట్లీ బర్త్‌డే స్పెషల్! (ఫొటోలు)
photo 2

తొలి చిత్రమే ఓ ప్రయోగం.. నాని ప్యారడైజ్‌లో సమక్క గురించి తెలుసా?
photo 3

క్యూట్‌ లుక్స్‌తో రష్మిక.. మైసా ఈవెంట్‌లో అలా.. (ఫొటోలు)
photo 4

విజయవాడలో ఘనంగా నిమజ్జనోత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 5

రష్మిక మందన్నా ‘మైసా’ మూవీ టీజర్ రిలీజ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Police Try To Arrest Ambati Rambabu In Vijayawada 1
Video_icon

అంబటి అరెస్ట్ కు పోలీసుల ప్లాన్.. కాజా టోల్ ప్లాజా వద్ద ఉద్రిక్తత
Post Office Offer Earn Up To 80000 Per Month From Home 2
Video_icon

పోస్టాఫీస్ బంపర్ ఆఫర్.. ఇంట్లో ఉంటూనే నెలకు 80వేలు సంపాదన!
Oracle Layoffs 2026 Employees Lose Jobs Overnight 3
Video_icon

ఒరాకిల్ కల్లోలం.. పెళ్లికి 11 రోజుల ముందు ఊడిన ఉద్యోగం.. టెక్కీల కన్నీటి గాథలు
Ambati Rambabu Sensational Comments Nara Lokesh DSC Scam 4
Video_icon

చంద్రబాబుకు అంత సీన్ లేదు.. ఇదంతా లోకేష్ ప్లాన్.. SAAP ఆఫీస్ లో గుండాలు..
YSRCP Leaders And DSC Candidates Fires On Nara Lokesh 5
Video_icon

చేతకాని దద్దమ్మ...! రౌడీలను పంపిస్తావా..? నారా లోకేష్పా YSRCP నేతలు ఫైర్
Advertisement
 