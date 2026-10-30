IND vs NZ: తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన న్యూజిలాండ్‌

ఆక్లాండ్ వేదికగా న్యూజిలాండ్, భారత్ మధ్య నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ మొదలైంది. ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో ఇప్పటికే 3-0తో ఆధిక్యంలో నిలిచి సిరీస్ను సొంతం చేసుకున్న టీమిండియా క్లీన్స్వీప్పై కన్నేసింది. టాస్ గెలిచిన భారత్ తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకోగా.. కివీస్ బ్యాటింగ్కు దిగింది.
NZ Vs IND 4th T20I Updates..
తొలి వికెట్ కోల్పోయిన కివీస్
0.6వ ఓవర్: మయాంక్ యాదవ్ బౌలింగ్లో తొలి వికెట్గా వెనుదిరిగిన టిమ్ సీఫర్ట్ (3). డారిల్ మిచెల్ క్రీజులోకి రాగా.. ఫిన్ అలెన్ 1 పరుగుతో ఉన్నాడు. కివీస్ స్కోరు: 5-1(1).
టాస్ గెలిచిన భారత్
నాలుగో టీ20 మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన భారత్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. రెండు, మూడు టీ20లకు గాయంతో దూరమైన ఇషాన్ కిషన్ తిరిగి జట్టులోకి రావడంతో వైభవ్ సూర్యవంశీ బెంచ్కు పరిమితం కాగా.. భువనేశ్వర్ స్థానంలో మయాంక్ యాదవ్ తుది జట్టులోకి వచ్చినట్లు కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ వెల్లడించాడు. మరోవైపు న్యూజిలాండ్ జట్టు ఈ మ్యాచ్కు ఒక మార్పుతో బరిలోకి దిగింది. కైల్ జేమీసన్ స్థానంలో నాథన్ స్మిత్ జట్టులోకి వచ్చినట్లు కెప్టెన్ మిచెల్ సాంట్నర్ తెలిపాడు.
న్యూజిలాండ్ తుదిజట్టు: ఫిన్ అలెన్, టిమ్ సీఫెర్ట్(వికెట్ కీపర్), డారిల్ మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, బెవాన్ జాకబ్స్, మైఖేల్ బ్రేస్వెల్, మిచెల్ సాంట్నర్(కెప్టెన్), నాథన్ స్మిత్, ఆడమ్ మిల్నే, జాకబ్ డఫీ, మాథ్యూ ఫిషర్
భారత్ తుదిజట్టు: అభిషేక్ శర్మ, సంజు సామ్సన్(వికెట్ కీపర్), ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్(కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, నమన్ ధీర్, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్దీప్ సింగ్, మయాంక్ యాదవ్, ప్రిన్స్ యాదవ్
#TeamIndia opt to bowl first at Eden Park. Ishan Kishan and Mayank Yadav back in the XI. Updates ▶️ https://t.co/fx264c9iLe #NZvIND https://t.co/9PxADM0gvq
— BCCI (@BCCI) October 30, 2026