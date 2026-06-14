బాస్కెట్బాల్ చరిత్రలో సంచలనం నమోదయ్యింది. న్యూయార్క్ నిక్స్ 53 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ నేషనల్ బాస్కెట్బాల్ చాంపియన్షిప్ (ఎన్బీఏ) చాంపియన్షిప్ టైటిల్ను సొంతం చేసుకుంది. ఎన్బీఏ చరిత్రలో న్యూయార్క్ నిక్స్ టైటిల్ గెలవడం ఇది మూడోసారి.
శనివారం అర్ధరాత్రి జరిగిన ఫైనల్లో న్యూయార్క్ నిక్స్ 94-90 తేడాతో సాన్ ఆంటోనియో జట్టుపై విజయం సాధించింది. ఆద్యంతం హోరాహోరీగా సాగిన పోరులో మొదట సాన్ ఆంటోనియో ఆదిపత్యం చెలాయించగా, న్యూయార్క్ నిక్స్ ఆఖర్లో అద్భుతంగా ఫుంజుకోవడం విశేషం.
చివరిసారిగా 1973లో ఈ టైటిల్ గెలిచిన నిక్స్ జట్టు, మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు కప్ను ముద్దాడటంతో ఆ జట్టు ఆటగాళ్లు, అభిమానులు మైదానంలో సంబరాల్లో మునిగిపోయారు. పటిష్టమైన సాన్ ఆంటోనియో జట్టుపై మొదటి నుంచీ పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన న్యూయార్క్ నిక్స్, ఫైనల్ సిరీస్లో తిరుగులేని ఆటతీరుతో చారిత్రక విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది.
అభిమానుల ఓవరాక్షన్..
న్యూయార్క్ నిక్స్ గెలుపుతో అమెరికాలోని న్యూయార్క్ వీధులు జనసంద్రంగా మారిపోయింది. న్యూయార్క్ నిక్స్ చాంపియన్గా నిలవడంతో న్యూయార్క్లోని ప్రఖ్యాత టైమ్స్క్వేర్ వద్ద వేల సంఖ్యలో గూమిగూడిన జనం సంబరాల్లో మునిగితేలారు. అయితే ఈ వేడుకలు శ్రుతి మించాయి. కొందరు అభిమానులు బస్సులకు మంటలు పెట్టి సెలబ్రేట్ చేసుకోవడంతో అల్లర్లు చెలరేగాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు టైమ్స్క్వేర్ వద్ద జనాలను చెదరగొట్టేందుకు లాఠీచార్జీ చేశారు. దీంతో పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చింది.
FOR THE FIRST TIME IN 53 YEARS, THE KNICKS ARE NBA CHAMPIONS 🏆
New York defeats San Antonio 4-1 in the NBA Finals, capturing their third championship in franchise history! pic.twitter.com/i1gmntBe06
— NBA (@NBA) June 14, 2026
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