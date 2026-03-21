ఇంకోటి ఆడితే రికార్డు పుటల్లోకి...

Mar 21 2026 3:46 AM | Updated on Mar 21 2026 3:46 AM

LeBron James Closes in on Another Milestone

మరో ఘనతకు చేరువగా లెబ్రాన్‌ జేమ్స్‌

మయామి: అమెరికా బాస్కెట్‌బాల్‌ దిగ్గజం, లాస్‌ఏంజెలిస్‌ లేకర్స్‌ జట్టు ప్లేయర్‌ లెబ్రాన్‌ జేమ్స్‌ తన కెరీర్‌లో మరో అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకునేందుకు ఒక్క మ్యాచ్‌ దూరంలో ఉన్నాడు. విఖ్యాత నేషనల్‌ బాస్కెల్‌బాల్‌ అసోసియేషన్‌ (ఎన్‌బీఏ) లీగ్‌లో అత్యధిక మ్యాచ్‌లు ఆడిన ప్లేయర్‌గా ఈ ఆదివారం 41 ఏళ్ల లెబ్రాన్‌ జేమ్స్‌ చరిత్ర సృష్టించనున్నాడు. 

79 ఏళ్ల ఎన్‌బీఏ చరిత్రలో వరుసగా 23 సీజన్‌లు ఆడిన ప్లేయర్‌గా... అత్యధిక పాయింట్లు సాధించిన ప్లేయర్‌గా గుర్తింపు పొందిన లెబ్రాన్‌ మయామి హీట్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో బరిలోకి దిగాడు. ఈ క్రమంలో ఎన్‌బీలో అత్యధిక మ్యాచ్‌లు ఆడిన ప్లేయర్‌గా 1997 నుంచి రాబర్ట్‌ పారిశ్‌ (1611 మ్యాచ్‌లు) పేరిట ఉన్న రికార్డును లెబ్రాన్‌ సమం చేశాడు. మయామి హీట్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో లెబ్రాన్‌ 19 పాయింట్లు స్కోరు చేశాడు. 

ఈ మ్యాచ్‌లో లాస్‌ఏంజెలిస్‌ లేకర్స్‌ జట్టు 134–126తో గెలిచి ఈ సీజన్‌లో వరుసగా ఎనిమిదో విజయాన్ని అందుకుంది. లాస్‌ఏంజెలిస్‌ లేకర్స్‌ జట్టు తదుపరి మ్యాచ్‌ను రేపు ఒర్లాండో మ్యాజిక్‌ జట్టుతో ఆడుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో లెబ్రాన్‌ బరిలోకి దిగితే ఎన్‌బీఏ చరిత్రలోనే అత్యధికంగా 1612 మ్యాచ్‌లు ఆడిన ప్లేయర్‌గా ఘనత వహిస్తాడు.
 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

వేలాది భక్తుల మధ్య కైరుప్పల పిడకల సంబరం (ఫొటోలు)
photo 2

వాళ్లు అప్పుడు నాకు సూపర్‌స్టార్స్‌.. ఇప్పుడు నేను (ఫొటోలు)
photo 3

గద్దర్ అవార్డ్ వేడుక కోసం అక్కినేని కోడలు ఇలా (ఫొటోలు)
photo 4

మంచు విష్ణు కూతుళ్లని చూశారా? ఎంత పెద్దోళ్లయిపోయారో! (ఫొటోలు)
photo 5

గద్దర్‌ అవార్డ్స్‌- 2025లో మెరిసిన హీరోయిన్లు (ఫోటోలు)

Video

View all
MBBS Student Dies After Family Dispute Over Pet Cat 1
Video_icon

పెంపుడు పిల్లి కోసం MBBS విద్యార్థిని ఆత్మహత్య

Manbro Industries Multibagger Returns 2
Video_icon

లక్ష పెడితే ₹58 లక్షలు.. మ్యాన్ బ్రో ఇండస్ట్రీస్ షేర్ సంచలనం
Ram Charans Peddi Movie Postponed Again 3
Video_icon

పెద్ది మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్.. ఏప్రిల్ 30 రిలీజ్ లేనట్టే..!
New Twist In Moinabad Farm House Drugs Case 4
Video_icon

మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో కీలక మలుపు
Youtuber Vaishnavi Brother Emotional Video 5
Video_icon

యూట్యూబర్ వైష్ణవి మృతిని జీర్ణించుకోలేని సోదరులు
