 లానింగ్, లిచ్‌ఫీల్డ్‌ మెరుపులు.. ముంబై ముందు భారీ టార్గెట్‌ | Mumbai Indians need 188 to beat UP Warriorz | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

WPL 2026: లానింగ్, లిచ్‌ఫీల్డ్‌ మెరుపులు.. ముంబై ముందు భారీ టార్గెట్‌

Jan 17 2026 5:08 PM | Updated on Jan 17 2026 5:11 PM

Mumbai Indians need 188 to beat UP Warriorz

మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL)-2026లో భాగంగా నవీ ముంబై వేదికగా ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో యూపీవారియర్స్ బ్యాటర్లు మెరిశారు. టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన యూపీ వారియర్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 187 పరుగులు చేసింది. ముఖ్యంగా యూపీ కెప్టెన్ మెగ్ లానింగ్ విధ్వంసం సృష్టించింది.

ఈ ఆసీస్ లెజెండ్ ముంబై బౌలర్లను ఉతికారేసింది. కేవలం 45 బంతులు మాత్రమే ఎదుర్కొన్న లానింగ్‌ 11 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లతో 70 పరుగులు చేసింది. ఆమెతో పాటు ఫీభీ లిచ్‌ఫీల్డ్ మెరుపులు మెరిపించింది. 37 బంతుల్లో7 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లతో 61 పరుగులు చేసింది.  ఆఖరిలో హర్లీన్‌ డియోల్‌(25), ట్రయాన్‌(21) రాణించారు. ముంబై బౌలర్లలో అమీలియా కేర్‌ మూడు వికెట్లు పడగొట్టగా.. ట్‌ స్కివర్‌ బ్రంట్‌ రెండు, హీలీ మాథ్యూస్‌, అమన్‌జ్యోత్‌ కౌర్‌ తలా వికెట్‌ సాధించారు.

తుది జట్లు
యుపీ వారియర్జ్: కిరణ్ నవ్‌గిరే, మెగ్ లానింగ్ (కెప్టెన్‌), ఫోబ్ లిచ్‌ఫీల్డ్, హర్లీన్ డియోల్, శ్వేతా సెహ్రావత్ (వికెట్ కీపర్‌), క్లో ట్రయాన్, దీప్తి శర్మ, సోఫీ ఎక్లెస్టోన్, ఆశా శోభనా జాయ్, శిఖా పాండే, క్రాంతి గౌడ్

ముంబై ఇండియన్స్: హేలీ మాథ్యూస్, గుణాలన్ కమలిని(వికెట్ కీపర్‌), అమేలియా కెర్, నాట్ స్కివర్-బ్రంట్, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్(కెప్టెన్‌), అమంజోత్ కౌర్, నికోలా కారీ, సజీవన్ సజన, సంస్కృతి గుప్తా, నల్లా క్రాంతి రెడ్డి, త్రివేణి వశిష్ట

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బుడ్డోడితో బీచ్‌లో బుల్లితెర నటి లహరి (ఫోటోలు)
photo 2

నువ్వే పెద్ద బంగారానివి! (ఫోటోలు)
photo 3

మిహికా: 2016.. అంతా సెల్ఫీలమయం (ఫోటోలు)
photo 4

‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’ సక్సెస్‌ సెలెబ్రేషన్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

వైభవంగా జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్ధ ఉత్సవాలు (చిత్రాలు)

Video

View all
Bolla Brahmanaidu Issues Open Challenge to TDP Leaders Over Activist Salman Incident 1
Video_icon

Brahmanaidu: అమాయకులను కాదు.. దమ్ముంటే మమ్మల్ని చంపండి
Two Boys Chain Snatching On Woman Neck 2
Video_icon

Hyd: ఒంటరిగా వెళ్తున్న మహిళ.. రెచ్చిపోయిన ఇద్దరు యువకులు
TDP MLA Daggubati Prasad SENSATIONAL Audio Leak 3
Video_icon

మహిళా డాక్టర్ భర్తపై TDP ఎమ్మెల్యే బూతు పురాణం
Asaduddin Owaisi Praises YS Rajasekhara Reddy 4
Video_icon

YS రాజశేఖర్ రెడ్డిపై అసదుద్దీన్ ఒవైసీ ప్రశంసలు
Chandrababu Govt Liquor Sales Boom During Sankranti 5
Video_icon

మూడు రోజుల్లో రూ.వెయ్యి కోట్లు దోచుకున్న కూటమి నేతలు
Advertisement
 