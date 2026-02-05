మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్-2026లో తుది పోరుకు తెరలేచింది. వడోదర వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్లు తలపడతున్నాయి. ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన ఆర్సీబీ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఇరు జట్లు గత మ్యాచ్లో ఆడిన ప్లేయింగ్ ఎలెవన్తోనే బరిలోకి దిగాయి.
ఇక వరుసగా నాలుగోసారి ఫైనల్ చేరిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్.. ఈసారి ఎలాగైనా జెమిమా రోడ్రిగ్స్ కెప్టెన్సీలో కప్పు కొట్టాలని పట్టుదలతో ఉంది. మరోవైపు డబ్ల్యూపీఎల్-2024 ఫైనల్ నాటి ఫలితాన్ని పునరావృతం చేయాలని ఉవ్విళ్లూరుతోంది.
తుది జట్లు
ఆర్సీబీ: స్మృతి మంధాన (కెప్టెన్), గ్రేస్ హారిస్, జార్జియా వోల్, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), రాధా యాదవ్, నడైన్ డి క్లెర్క్, పూజా వస్త్రాకర్, అరుంధతి రెడ్డి, శ్రేయాంక పాటిల్, లారెన్ బెల్, సయాలీ సత్ఘరే.
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్: లిజెల్ లీ, షెఫాలీ వర్మ, లారా వోల్వార్డ్, జెమిమా రోడ్రిగ్స్ (కెప్టెన్), మరిజన్ కాప్, షినెల్ హెన్రీ, నికి ప్రసాద్,స్నేహ రాణా, మిన్ను మణి, నందిని శర్మ, శ్రీ చరణి,