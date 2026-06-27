శివాలెత్తిన స్టోయినిస్‌.. సిక్సర్ల సునామీ

మేజర్ లీగ్ క్రికెట్ (MLC) 2026లో ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఆల్రౌండర్ మార్కస్ స్టోయినిస్ (సియాటిల్ ఓర్కాస్) చెలరేగిపోయాడు. వాషింగ్టన్ ఫ్రీడమ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఒకే ఓవర్లో ఐదు భారీ సిక్సర్లు బాది విధ్వంసం సృష్టించాడు.
ఈ మ్యాచ్లో ఓర్కాస్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేయగా.. ఇయాన్ హాలండ్ వేసిన ఇన్నింగ్స్ 17వ ఓవర్లో స్టోయినిస్ ఈ ఘనత సాధించాడు. తొలి నాలుగు బంతులను, ఆతర్వాత ఆరో బంతిని సిక్సర్లుగా మలిచిన అతడు.. ఐదో బంతికి డాట్ కావడంతో వరుసగా ఆరు సిక్సర్ల అరుదైన ఘనత చేజార్చుకున్నాడు.
తదుపరి ఓవర్లో మార్కో యాన్సెన్ బౌలింగ్లో మరో సిక్సర్ కొట్టి, ఆ వెంటనే ఔటయ్యాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో అతడు మొత్తం 16 బంతులు ఎదుర్కొని 6 సిక్సర్ల సాయంతో 42 పరుగులు చేశాడు.
మరోపక్క షిమ్రోన్ హెట్మైర్ కూడా శివాలెత్తడంతో ఓర్కాస్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 227 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. హెట్మైర్ కేవలం 33 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 9 భారీ సిక్సర్ల సాయంతో 79 పరుగులు చేశాడు.
లక్ష్యఛేదనలో వాషింగ్టన్ ఫ్రీడమ్ 139 పరుగులకే ఆలౌట్ కావడంతో సియాటిల్ ఓర్కాస్ 88 పరుగుల భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. జస్దీప్ సింగ్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి (5/24) ఓర్కాస్ను గెలిపించాడు.