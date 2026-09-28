 'అతడు పేరుకే ఆల్‌రౌండర్‌.. భారత జట్టుకు అర్హుడు కాదు' | IND Vs WI 1st ODI, Srikkanth Questions Naman Dhir’s India Debut, Says Indian Cap Should Not Come Easily | Sakshi
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IND vs WI: 'అతడు పేరుకే ఆల్‌రౌండర్‌.. భారత జట్టుకు అర్హుడు కాదు'

Sep 28 2026 4:02 PM | Updated on Sep 28 2026 4:18 PM

Kris Srikkanth questions India XI vs West Indies

తిరువనంతపురం వేదికగా వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన తొలి వన్డేలో భారత్ 8 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో అద్భుతంగా రాణించిన విరాట్ కోహ్లి, శుబ్‌మన్ గిల్, కుల్దీప్ యాదవ్‌లపై భారత మాజీ క్రికెటర్ కృష్ణమాచారి శ్రీకాంత్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు. ముఖ్యంగా గిల్‌ను పొగ‌డ్త‌ల‌తో అత‌డు ముంచెత్తాడు. గిల్ వ‌న్డేల్లో మాస్ట‌ర్స్ చేశాడ‌ని అత‌డు కొనియాడాడు.

అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ యంగ్ ఆల్‌రౌండర్ నమన్ ధీర్‌కు తుది జట్టులో చోటివ్వడాన్ని  మాత్రం శ్రీకాంత్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టాడు. టీమిండియా క్యాప్ అందరికీ అంత సులభంగా దక్కకూడదని, భారత్ తరఫున ఆడటానికి ఒక నిర్దిష్టమైన అర్హత ఉండాలని చిక్కా అభిప్రాయపడ్డాడు.

"నమన్ ధీర్ భారత జట్టు తరఫున ఆడేందుకు అర్హుడు కాదు. దేశవాళీ క్రికెట్‌లో కూడా అతడికి అంత గొప్ప రికార్డేమీ లేదు. ఇండియన్ క్యాప్ అనేది షాప్‌లో దొరికే సాధారణ వస్తువు కాదు కదా? ఇలా ప్రతీ ఒక్కరికీ భారత జట్టులో ఆడే అవకాశం ఎలా ఇచ్చేస్తారు? ఒకవేళ అతడికి బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం వచ్చినా ఏడో స్థానంలోనే వస్తాడు.. ఆ స్థానంలో వచ్చి అతడేమి సాధిస్తాడు?

బ్యాటింగ్‌తో పాటు రెండు మూడు ఓవర్లు బౌలింగ్ చేయగలడంతే. అంతమాత్రాన అతడిని ఆల్‌రౌండర్‌గా పరిగణించలేం. మన భారత బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ చాలా బలంగా ఉంది. అలాంటప్పుడు జట్టులో అదనపు బ్యాటర్ అవసరం లేదు. పైగా ఎనిమిదో స్థానంలో ఉన్నవారికి అసలు బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశమే రాకపోవచ్చు" అని క్రిస్ శ్రీకాంత్ మండిపడ్డాడు.

కాగా శ్రేయస్ అయ్యర్, ఇషాన్ కిషన్ వంటి ఫస్ట్ చాయిస్ ఆటగాళ్లు ఆసియా క్రీడల పోటీల కోసం జపాన్ వెళ్లడంతో నమన్ ధీర్‌కు ఈ మ్యాచ్‌లో అరంగేట్రం చేసే అవకాశం దక్కింది. ఈ మ్యాచ్‌లో నమన్‌కు బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం రానప్పటికీ, బౌలింగ్‌లో కెప్టెన్ అతడితో 5 ఓవర్లు వేయించాడు. అయితే, అతడు 33 పరుగులిచ్చి ఒక్క వికెట్ కూడా తీయలేకపోయాడు.
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