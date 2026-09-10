మహిళల ఆసియా కప్ 2026 సెమీ ఫైనల్లో బంగ్లాదేశ్పై 40 పరుగుల తేడాతో ఇండియా ఘన విజయం సాధించింది. టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ ఓ మోస్తరు స్కోర్కే (149-6) పరిమితమైంది. భారత బ్యాటర్లలో షఫాలీ వర్మ మాత్రమే 64 పరుగులతో రాణించింది. మిగిలిన వారు ఓ మోస్తరు స్కోర్కే పరిమితమైయ్యారు. బంగ్లాదేశ్ బౌలర్లలో సుల్తానా ఖాతున్ 2 వికెట్లు తీయగా, మారుఫా అక్తర్, నహిదా అక్తర్, రబెయా ఖాన్ తలో వికెట్ పడగొట్టారు.
150 పరుగుల విజయ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన బంగ్లాదేశ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి కేవలం 109 పరుగులకు మాత్రమే పరిమితమైంది. బంగ్లాదేశ్ బ్యాటర్లలో షోర్నా అక్తర్ 22 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచింది. భారత బౌలర్లలో దీప్తీ శర్మ 3 వికెట్లు తీయగా, నందినీ శర్మ 2 వికెట్లు తీశారు. శ్రీ చరణి, ప్రేమ రావత్ తలో వికెట్టు పడగొట్టారు.
దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో బంగ్లాదేశ్ టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ మ్యాచ్ కోసం ఇరు జట్లు ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. గత మ్యాచ్లో ఆడిన జట్లనే యధాతథంగా కొనసాగించారు.
తుది జట్లు..
భారత్: షఫాలీ వర్మ, స్మృతి మంధాన, ప్రతీకా రావల్, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్(సి), దీప్తి శర్మ, భారతీ ఫుల్మాలి, రిచా ఘోష్(w), ప్రేమ రావత్, శ్రీ చరణి, క్రాంతి గౌడ్, నందనీ శర్మ
బంగ్లాదేశ్: దిలారా అక్తర్, జువైరియా ఫెర్దౌస్, శోభనా మోస్తరీ, నిగర్ సుల్తానా(w/c), షర్మిన్ అక్తర్, షోర్నా అక్తర్, ఫాహిమా ఖాతున్, నహిదా అక్తర్, రబెయా ఖాన్, సుల్తానా ఖాతున్, మారుఫా అక్తర్