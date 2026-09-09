 ఏసీపీ దామోదర్‌పై సీపీకి వల్లభనేని వంశీ లాయర్ ఫిర్యాదు | Advocate Devi Satya Sri Lodges Complaint Against Central ACP Damodar with CP | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏసీపీ దామోదర్‌పై సీపీకి వల్లభనేని వంశీ లాయర్ ఫిర్యాదు

Sep 9 2026 3:01 PM | Updated on Sep 9 2026 3:06 PM

Advocate Devi Satya Sri Lodges Complaint Against Central ACP Damodar with CP

సాక్షి,విజయవాడ: సెంట్రల్ ఏసీపీ దామోదర్ తీరుపై వల్లభనేని వంశీ న్యాయవాది దేవి సత్యశ్రీ పోలీసు కమిషనర్ రాజశేఖర్ బాబుకు ఫిర్యాదు చేశారు. సివిల్ వివాదాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేకపోయినా, ఏసీపీ దామోదర్ అందులో జోక్యం చేసుకుంటున్నారని ఆమె సీపీకి ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

సంబంధం లేని సివిల్ వివాదాల విషయంలో తరచూ లొకేషన్‌కు రావాలని తమను బెదిరిస్తున్నారని న్యాయవాది దేవి సత్యశ్రీ ఆరోపించారు. ఈ మేరకు మాజీ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీతో కలిసి పోలీస్ కమిషనర్‌ను కలిసిన ఆమె.. సివిల్ వివాదాల్లో అక్రమంగా జోక్యం చేసుకుంటున్న ఏసీపీ దామోదర్‌పై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ వినతిపత్రం అందజేశారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సింపుల్ లుక్‌లో స్టన్నింగ్ బ్యూటీ.. శ్రీనిధి శెట్టి (ఫొటోలు)
photo 2

భార్యతో సుకుమార్.. 80s రెట్రో లుక్‌లో అదిరిపోయే.. (ఫొటోలు)
photo 3

రష్మిక పాత ఫొటోలు.. క్యూట్‌నెస్‌కు ఫిదా అవ్వాల్సిందే (ఫోటోలు)
photo 4

భార్య ప్రేమలో నాగశౌర్య.. క్యూట్‌ మూమెంట్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఓయూలో ఘనంగా 85వ స్నాతకోత్సవం (ఫోటోలు)

Video

View all
Botsa Satyanarayana Reaction on Nephew Chinna Srinu Joins TDP 1
Video_icon

చిన్న శ్రీను పార్టీ మారడంపై బొత్స హాట్ కామెంట్స్
Tragic Road Accident In Hyderabad 2
Video_icon

హైదరాబాద్ లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం
Kakarla Venkatarami Reddy Praises YS Jagan Decision On Govt Emplooyees 3
Video_icon

వైఎస్ జగన్ 27% IR ఇస్తామన్నారు, ఇచ్చారు...! నువ్వు ఏం ఇచ్చావ్ బాబు
Youtuber Nandana Case Latest News 4
Video_icon

అసలు గేమ్ ఇదేనా..? అడ్డంగా దొరికిపోయింది.. ఇక నందన చాప్టర్ క్లోజ్!
Climate Risk To Hyderabad Massive Warning From Nature 5
Video_icon

AlphaGeo: డేంజర్ జోన్ లో హైదరాబాద్.. ప్రకృతి వార్నింగ్
Advertisement
 