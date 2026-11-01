విజయంతో ముగించేదెవరో!

నేడు భారత్, న్యూజిలాండ్ చివరి టి20
టీమిండియా తుది జట్టులో మార్పులు
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హామిల్టన్: సొంతగడ్డపై కొత్త సీజన్లో అఫ్గానిస్తాన్తో మొదలు పెట్టి జపాన్తో మ్యాచ్, ఆసియా క్రీడలు, వెస్టిండీస్తో పోరు తర్వాత ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్తో ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్! నెలన్నర వ్యవధిలో 16 టి20 మ్యాచ్లు ఆడిన భారత జట్టు మరో మ్యాచ్తో ధనాధన్ క్రికెట్కు కాస్త విరామం ఇవ్వనుంది. ఇతర జట్లతో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ఇప్పటికే చాలా పెద్ద సంఖ్యలో మ్యాచ్లు ఆడిన భారత్... ఈ క్రమంలో మరో పోరుకు సిద్ధమైంది.
భారత్, కివీస్ మధ్య నేడు చివరి టి20 మ్యాచ్ జరగనుంది. 3–0తో సిరీస్ను సొంతం చేసుకున్న తర్వాత గత పోరులో చిత్తయిన భారత్ కోలుకొని మళ్లీ తమ స్థాయిని ప్రదర్శించాలని భావిస్తుండగా, ఓటమి అంతరాన్ని తగ్గించేందుకు మరో గెలుపు కోసం కివీస్ పోరాడనుంది. మ్యాచ్ జరిగే సెడాన్ పార్క్ భారీ స్కోర్లకు వేదిక. ఈ సారి కూడా అదే కనిపించవచ్చు. మ్యాచ్కు వర్షసూచన లేదు.
వైభవ్ను ఆడిస్తారా!
మూడో టి20లో టీమిండియా మెరుపు విజయంలో అభిషేక్తో పాటు వైభవ్ సూర్యవంశీ కూడా తన వంతు పాత్ర పోషించాడు. అయినా సరే ఇషాన్ కిషన్ పునరాగమనంతో టీమ్ మేనేజ్మెంట్ వైభవ్ను తప్పించింది. భారత్ పేలవ ఛేదనతో ఈ నిర్ణయంపై విమర్శలు వచ్చాయి. అతడిని మరో అవకాశం కల్పించి స్వదేశం పంపిస్తారా లేదా అనేది చూడాలి. బౌలింగ్లో కూడా మూడు మ్యాచ్లలో వైఫల్యం తర్వాత సీనియర్ భువనేశ్వర్కు గత మ్యాచ్లో అవకాశం దక్కలేదు. అయితే వన్డే సిరీస్కు జట్టులో ఆటగాళ్లకు ఈ మ్యాచ్నుంచి విశ్రాంతి కల్పించే ఆలోచనతో జట్టు ఉంటే మార్పులు తప్పవు.
కెప్టెన్గా శ్రేయస్ కచ్చితంగా బరిలోకి దిగవచ్చు కానీ నితీశ్ రెడ్డి, ఇషాన్ కిషన్, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్ దీప్ స్థానాల్లో ప్రత్యామ్నాయాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అదే జరిగితే శివమ్ దూబే, వైభవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి టీమ్లోకి వస్తారు. భువీకి కూడా మరో చివరి అవకాశం లభింవచ్చు. విధ్వంసక ఓపెనింగ్ జంట సామ్సన్, అభిషేక్ మరో మెరుపు ప్రదర్శనతో టూర్ను ముగించాలని పట్టుదలగా ఉండగా, పేసర్లు ప్రిన్స్, మాయంక్ కూడా మెరుగైన ప్రదర్శన ఇవ్వాల్సి ఉంది.
మార్పుల్లేకుండా...
న్యూజిలాండ్ జట్టు ఈ సిరీస్లో ఇప్పటికే పలు ఆటగాళ్లను మార్చింది. ఈ నేపథ్యంలో నాలుగో టి20లో విజయాన్ని అందించిన జట్టునే ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. ఫిలిప్స్ అద్భుత బ్యాటింగ్తో అదరగొడుతుండగా, మిచెల్ గత మ్యాచ్లో రాణించాడు. జాకబ్స్ కూడా నిలకడగా ఆడుతుండగా, బ్రేస్వెల్ కూడా తన బ్యాటింగ్ పదును ప్రదర్శించాడు. అయితే ఓపెనింగ్ జంట మాత్రం ఇప్పటికీ అంచనాలను అందుకోలేదు. అలెన్ కనీసం ఒక చెప్పుకోదగ్గ ఇన్నింగ్స్ ఆడగా...సీఫెర్ట్ పూర్తిగా నిరాశపర్చాడు.
కొంత కాలం క్రితం టి20 వరల్డ్ కప్లో విధ్వంసం సృష్టించిన అతను ఈ సిరీస్లో 4 మ్యాచ్లలో కలిపి కేవలం 36 పరుగులు చేశాడు. ఈ మ్యాచ్లోనైనా సీఫెర్ట్ తన సహజమైన ఆటను ప్రదర్శించాలని జట్టు ఆశిస్తోంది. సీనియర్ పేసర్ డఫీ ఫామ్లోకి రావడం సానుకూలాశం కాగా... మిల్నే, ఫిషర్ అండగా నిలవాల్సి ఉంది. సాంట్నర్ అన్ని మ్యాచ్లలో చక్కటి బౌలింగ్ (6.73 ఎకానమీతో 9 వికెట్లు) తో భారత్ను కట్టడి చేయగలిగాడు. మరోసారి సమష్టి ప్రదర్శన కనబరిస్తే కివీస్కు రెండో విజయం దక్కవచ్చు.