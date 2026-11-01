 ఫైనల్లో పీవీ సింధు, లక్ష్యసేన్‌ | PV Sindhu reaches final of Super 500 level tournament | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫైనల్లో పీవీ సింధు, లక్ష్యసేన్‌

Nov 1 2026 3:40 AM | Updated on Nov 1 2026 3:40 AM

PV Sindhu reaches final of Super 500 level tournament

సార్‌బ్రకెన్‌ (జర్మనీ): భారత అగ్రశ్రేణి షట్లర్, రెండు సార్లు ఒలింపిక్‌ పతక విజేత పీవీ సింధు ‘హైలో ఓపెన్‌’లో తన జోరును కొనసాగించింది. బీడబ్ల్యూఎఫ్‌ టూర్‌లో భాగంగా జరుగుతున్న ఈ సూపర్‌–500 టోర్నీలో సింధు ఫైనల్లోకి అడుగు పెట్టింది. గత వారం ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌లో రన్నరప్‌గా నిలిచిన సింధుకి ఇది వరుసగా రెండో ఫైనల్‌. శనివారం జరిగిన మహిళల సింగిల్స్‌ సెమీ ఫైనల్లో రెండో సీడ్‌ సింధు 21–13, 21–16 స్కోరుతో భారత్‌కు చెందిన అన్‌మోల్‌ ఖర్బ్‌పై విజయం సాధించింది. 

కెరీర్‌లో రెండో సారి మాత్రమే సూపర్‌–500 స్థాయి టోర్నీలో సెమీస్‌ చేరిన అన్‌మోల్‌ తన సీనియర్‌ సింధు ముందు 38 నిమిషాల పోరులో నిలవలేకపోయింది. తొలి గేమ్‌ ఆరంభంలో సింధు తడబడటంతో అన్‌మోల్‌ 4–2తో ముందంజ వేసినా, ఆ తర్వాత వరుస పాయింట్లతో సింధు 10–7కు దూసుకుపోయింది. 15–10తో పైచేయి సాధించిన అనంతరం అదే జోరులో గేమ్‌ను గెలుచుకుంది. 

రెండో గేమ్‌లో కూడా అన్‌మోల్‌ కాస్త పోటీనిచ్చింది. ఫైనల్లో సింధు ఎనిమిదో సీడ్‌ లైన్‌ హోమార్క్‌ (డెన్మార్క్‌)తో తలపడుతుంది. పురుషుల సింగిల్స్‌లో భారత ఆటగాడు, ఏడో సీడ్‌ లక్ష్య సేన్‌ కూడా ఫైనల్‌కు చేరాడు. సెమీస్‌లో అతను 21–17, 21–13 స్కోరుతో ఆరో సీడ్‌ తోమా జూనియర్‌ పొపోవ్‌ (ఫ్రాన్స్‌)ను ఓడించాడు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘అక్క’ వెబ్‌సిరీస్‌ రిలీజ్... ట్రెండింగ్ హీరోయిన్ కీర్తి సురేశ్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

40 ఏళ్లు దాటాయి అంటే ఎవరూ నమ్మరేమో! (ఫొటోలు)
photo 3

వరంగల్ :‌ నిట్‌లో సాంకేతిక మహోత్సవం టెక్నోజియాన్‌–26 ప్రారంభం (ఫోటోలు)
photo 4

‘ఆదర్శ కుటుంబం’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 5

ఫెస్టివ్ మూడ్‌లో ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Anirudh Kavya Maran Wedding Pre-Wedding Celebrations Begin in Chennai 1
Video_icon

మొదలైన అనిరుధ్-కావ్య పెళ్లి సందడి..
Raptadu Student Incident Accused Hemanth Arrest 2
Video_icon

ప్రేమ పేరుతో బాలికను వేధిస్తున్న ఉన్మాది
Sabarimala Ayyappa Temple Guru Swamy Sri Murali Nambudri Exclusive Interview 3
Video_icon

దీక్షలో తెలిసి తెలిసి ఈ తప్పులు చేయకండి!
2-Year-Old Girl Creates History Karnataka's Swara Shree Hegde Enters India Book of Records 4
Video_icon

రెండేళ్లకే 12 తాళాలను తప్పుల్లేకుండా వాయిస్తున్న చిన్నారి.. వీడియో వైరల్
Supreme Court's Key Orders to EC Over AP Local Body Election Irregularities 5
Video_icon

ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు చెక్ పెట్టండి.. ఈసీకి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు..
Advertisement
 