 న్యూజిలాండ్‌తో తొలి టీ20.. భారత తుది జట్టు ఇదే! అతడికి నో ఛాన్స్‌? | India Predicted Playing XI vs New Zealand – 1st T20I | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

న్యూజిలాండ్‌తో తొలి టీ20.. భారత తుది జట్టు ఇదే! అతడికి నో ఛాన్స్‌?

Oct 21 2026 7:16 PM | Updated on Oct 21 2026 7:16 PM

India Predicted Playing XI vs New Zealand – 1st T20I

సొంతగడ్డపై వెస్టిండీస్‌తో టీ20 సిరీస్‌ను సమం చేసుకున్న భారత జట్టు.. ఇప్పుడు మరో కఠిన సవాల్‌కు సిద్ధమైంది. టీ20 ప్రపంచకప్‌-2026 ఫైనలిస్ట్‌లైన న్యూజిలాండ్‌తో ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో టీమిండియా తలపడనుంది. ఇందులో భాగంగా అక్టోబర్ 22న క్రైస్ట్‌చర్చ్‌లోని హాగ్లే ఓవల్ వేదికగా తొలి టీ20 జరగనుంది. 

ఇప్పటికే కివీస్ గడ్డపై అడుగుపెట్టిన శ్రేయస్ అయ్యర్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు ఈ మ్యాచ్ కోసం నెట్స్‌లో తీవ్రంగా శ్రమిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో తొలి టీ20లో బరిలోకి దిగే భారత తుది జట్టును అంచనా వేద్దాం.

ఓపెనర్లుగా అభిషేక్, సంజూ

ఈ మ్యాచ్‌లో ఓపెనర్లుగా సంజూ శాంసన్, అభిషేక్ శర్మలనే టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్ కొనసాగించనుంది. దీంతో యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ మరోసారి బెంచ్‌కే పరిమితం కానున్నాడు. ఈ విషయాన్ని ప్రీ-మ్యాచ్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ ధ్రువీకరించాడు. ఇక మూడో స్థానంలో ఎప్పటిలాగే ఇషాన్ కిషన్ బ్యాటింగ్‌కు రానున్నాడు.  

మిడిలార్డర్‌లో కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్, తిలక్ వర్మ, నమన్ ధీర్‌లు తమ తమ స్థానాల్లో కొనసాగనున్నారు. ఇక ఫాస్ట్ బౌలింగ్ ఆల్‌రౌండర్ల కోటాలో శివమ్ దూబే, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డిలకు చోటు దక్కే అవకాశముంది. ఒకవేళ వీరిద్దరినీ ఆడిస్తే ఆల్‌రౌండర్ అక్షర్ పటేల్‌కు విశ్రాంతినివ్వవచ్చు.

అదేవిధంగా గాయం కారణంగా విండిస్‌తో సిరీస్‌కు దూరమైన స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి తిరిగి పునరాగమనం చేయనున్నాడు. అతడికి తోడుగా నమన్ ధీర్ పార్ట్-టైమ్ స్పిన్నర్‌గా సేవలు అందించనున్నాడు.

భువీ రీఎంట్రీ

దాదాపు నాలుగేళ్ల తర్వాత భారత జట్టులోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చిన వెటరన్ పేసర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ పేస్ విభాగాన్ని నడిపించనున్నాడు.  అతడితో పాటు అర్ష్‌దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్‌లు బంతిని పంచుకోనున్నారు.  

కివీస్‌తో తొలి టీ20కి భారత తుది జట్టు (అంచనా): సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, నమన్ ధీర్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, శివమ్ దూబే, భువనేశ్వర్ కుమార్, ప్రిన్స్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి.
చదవండి: IND vs NZ: పాపం వైభవ్‌ సూర్యవంశీ..! తేల్చి చెప్పిన టీమిండియా కెప్టెన్‌
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'దొంగ నా కొడుకు' టీజర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 2

రేపే కివీస్‌తో తొలి టీ20.. నెట్స్‌లో టీమిండియా క‌ఠోర‌ సాధన (ఫోటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 18 -అక్టోబర్ 24)
photo 4

బొమ్మలా అందంగా అదరగొట్టేస్తున్న గాయత్రి భరద్వాజ్ (ఫొటోలు)
photo 5

ట్రెండింగ్‌లో 'జైలర్ 2' కాంత.. ఈమెని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)

Video

View all
SEC Holds Emergency Meeting Over AP Local Body Elections 1
Video_icon

ఏపీలో మళ్లీ నామినేషన్లు.! సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు
Sanju Samson Books Entire Theatre to Watch Rajinikanth’s Jailer 2 With Teammates 2
Video_icon

రజనీ కోసం థియేటర్ మొత్తం బుక్ చేసిన సంజు
Pinnelli Oora Mass Warning to TDP Goonda Police 3
Video_icon

మా ఆడబిడ్డల మీద చెయ్యి వేస్తారా? మొగాళ్లయితే డైరెక్ట్గా రండిరా..!!
Chevireddy Bhaskar Reddy Arrest At Tirupati 4
Video_icon

Viral: చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డిని ఈడ్చుకెళ్లిన పోలీసులు
Ambati Rambabu Over Supreme Court Orders 5
Video_icon

సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలపై అంబటి ఫస్ట్ రియాక్షన్

Advertisement
 