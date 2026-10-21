దసరా ముగిసింది.. ఇక దీపావళి డౌట్‌ లేకుండా ఎప్పుడంటే..

న్యూఢిల్లీ: హిందువులు దీపావళి పర్వదినాన్ని ఎంతో వేడుకగా జరుపుకుంటారు. ఈ పండుగ సమీపిస్తుండటంతో ఇళ్లలో అలంకరణలు, కొనుగోళ్ల సందడి మొదలవుతుంది. ఈ విశిష్టమైన దీపాల పండుగను ఈ ఏడాది నవంబర్ 8, ఆదివారం నాడు దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకోనున్నారు. ఈ రోజున ప్రతి ఇంటా దీపాలు వెలిగించి, సిరిసంపదలనిచ్చే లక్ష్మీదేవిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తారు.
అమావాస్య తిథి వివరాలు
దీపావళి పండుగను కార్తీక మాస అమావాస్య తిథి నాడు జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. జ్యోతిష లెక్కల ప్రకారం 2026లో అమావాస్య తిథి నవంబర్ 8న ఉదయం 11:27 గంటలకు ప్రారంభమై, మరుసటి రోజు అంటే నవంబర్ 9న మధ్యాహ్నం 12:31 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. లక్ష్మీ పూజను ప్రదోష కాలంలో అమావాస్య ఉన్న సమయంలోనే నిర్వహించడం శాస్త్రసమ్మతం కావడంతో, నవంబర్ 8వ తేదీ సాయంత్రమే దీపావళి లక్ష్మీ పూజను జరుపుకోవాలని పండితులు నిర్ణయించారు.
లక్ష్మీ పూజకు శుభ ముహూర్తం
నవంబర్ 8 సాయంత్రం లక్ష్మీదేవి, గణపతి పూజలకు అత్యంత అనుకూలమైన శుభ ముహూర్తం సాయంత్రం 05:54 నుండి రాత్రి 07:50 వరకు (సుమారు 1 గంట 56 నిమిషాలు) ఉండనుంది. ప్రదోష కాలం, స్థిర లగ్నం కలిసి వచ్చే ఈ సమయంలో పూజ చేయడం వల్ల వ్యాపారాలు కలసి వస్తాయని, కుటుంబాల్లో లక్ష్మీదేవి స్థిరనివాసం ఉంటుందని నమ్ముతారు. శాస్త్రోక్తంగా కలశ స్థాపన చేసి, తామర పువ్వులు, పండ్లు, నైవేద్యాలతో లక్ష్మీ-గణేశులను అర్చించి హారతి ఇస్తారు.
ఐదు రోజుల దీపావళి వేడుకలు
ఉత్తరాదిన దీపావళి ఐదు రోజుల వేడుకగా సాగుతుంది. ఈ క్రమంలో నవంబర్ 6 (శుక్రవారం) నాడు ధంతేరస్ (ధన త్రయోదశి)తో వేడుకలు ప్రారంభమవుతాయి. అనంతరం నవంబర్ 7న నరక చతుర్దశి, నవంబర్ 8న దీపావళి/లక్ష్మీ పూజ జరుగుతాయి. ఆ తర్వాత నవంబర్ 10న గోవర్ధన పూజ, నవంబర్ 11న సోదర-సోదరీమణుల అనుబంధానికి ప్రతీక అయిన భాయ్ దూజ్ వేడుకలతో ఈ పండుగ సంబరాలు ముగుస్తాయి.
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