 కుప్ప‌కూలిన ఆస్ట్రేలియా.. 99 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట్‌ | Australia have been bowled out for just 99 in their first innings | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కుప్ప‌కూలిన ఆస్ట్రేలియా.. 99 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట్‌

Oct 21 2026 5:26 PM | Updated on Oct 21 2026 5:32 PM

Australia have been bowled out for just 99 in their first innings

సెయింట్ జార్జ్ వేదిక‌గా సౌతాఫ్రికాతో జ‌రుగుతున్న రెండో టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా బ్యాట‌ర్లు ఘోరంగా విఫ‌ల‌మ‌య్యారు. ఆసీస్ త‌మ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో కేవ‌లం 99 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌటైంది. దీంతో ఆతిథ్య ప్రోటీస్‌కు  326 పరుగుల భారీ ఆధిక్యం లభించింది. అయితే క‌నీసం 100 ప‌రుగుల మార్క్ కూడా దాట‌క‌పోవ‌డంతో ఆస్ట్రేలియాను ఫాలో ఆన్ ఆడించాల‌ని సౌతాఫ్రికా నిర్ణ‌యించింది. ఈ క్ర‌మంలో ఆసీస్ త‌మ రెండో ఇన్నింగ్స్‌ను ప్రారంభించింది.

నిప్పులు చెరిగిన సఫారీ పేసర్లు
సౌతాఫ్రికా పేసర్లు నిప్పులు చెరిగే బౌలింగ్‌తో ఆసీస్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్‌ను దెబ్బతీశారు. యువ పేసర్ మార్కో యాన్సన్ (5/33) ఐదు వికెట్లతో చెలరేగి ఆసీస్ పతనాన్ని శాసించగా, కగిసో రబాడా, వియాన్ ముల్డర్ చెరో రెండు వికెట్లు చొప్పున పడగొట్టారు. ఆస్ట్రేలియా బ్యాటర్లలో స్టీవ్ స్మిత్ 28 పరుగులతో టాప్ స్కోరర్‌గా నిలవగా, ఏకంగా ఆరుగురు బ్యాటర్లు సింగిల్ డిజిట్ స్కోర్లకే పరిమితమయ్యారు.

బవుమా భారీ సెంచరీ.. 425 పరుగులకు తొలి ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్
అంతకుముందు సౌతాఫ్రికా తమ తొలి ఇన్నింగ్స్‌ను 425/9 వద్ద డిక్లేర్ చేసింది. ప్రోటీస్ కెప్టెన్ టెంబా బవుమా (179) భారీ సెంచరీతో జట్టుకు కొండంత స్కోరు అందించాడు. అతడికి తోడుగా మార్కో యాన్సన్ (85), సైమన్ హార్మర్ (82) అర్ధ సెంచరీలతో కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లలో స్కాట్ బోలాండ్ 5 వికెట్లు పడగొట్టి సత్తా చాటాడు.
చదవండి: IND vs NZ: పాపం వైభవ్‌ సూర్యవంశీ..! తేల్చి చెప్పిన టీమిండియా కెప్టెన్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రేపే కివీస్‌తో తొలి టీ20.. నెట్స్‌లో టీమిండియా క‌ఠోర‌ సాధన (ఫోటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 18 -అక్టోబర్ 24)
photo 3

బొమ్మలా అందంగా అదరగొట్టేస్తున్న గాయత్రి భరద్వాజ్ (ఫొటోలు)
photo 4

ట్రెండింగ్‌లో 'జైలర్ 2' కాంత.. ఈమెని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 5

అల్లు శిరీష్-నయనిక జపాన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Goons Attack YSRCP Leaders In Rompicharla 1
Video_icon

రొంపిచర్లలో రక్తపాతం YSRCP నేత తల బద్దలు..
TDP Rowdies Attack On YSRCP Women Leaders Punganur 2
Video_icon

మహిళా నేతలని చూడకుండా TDP గూండాలు ఏం చేశారో చూడండి..!
India's ODI Squad Selection Raises Questions 3
Video_icon

టీమిండియా సెలక్షన్ పై తీవ్ర విమర్శలు
Priest Killed After Wooden Cross Falls On Him During Mass 4
Video_icon

చర్చిలో ఘోరం.. సిలువ మీద పడి పాస్టర్ మృతి
Gunda Lakshmi Devi Resigns From TDP 5
Video_icon

టీడీపీ లో ఉంటే అవమానాలే... కన్నీరు పెట్టుకుంటూ... నేను చేరబోయే పార్టీ ఏదంటే..?
Advertisement
 