సెయింట్ జార్జ్ వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా బ్యాటర్లు ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. ఆసీస్ తమ తొలి ఇన్నింగ్స్లో కేవలం 99 పరుగులకే ఆలౌటైంది. దీంతో ఆతిథ్య ప్రోటీస్కు 326 పరుగుల భారీ ఆధిక్యం లభించింది. అయితే కనీసం 100 పరుగుల మార్క్ కూడా దాటకపోవడంతో ఆస్ట్రేలియాను ఫాలో ఆన్ ఆడించాలని సౌతాఫ్రికా నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో ఆసీస్ తమ రెండో ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించింది.
నిప్పులు చెరిగిన సఫారీ పేసర్లు
సౌతాఫ్రికా పేసర్లు నిప్పులు చెరిగే బౌలింగ్తో ఆసీస్ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ను దెబ్బతీశారు. యువ పేసర్ మార్కో యాన్సన్ (5/33) ఐదు వికెట్లతో చెలరేగి ఆసీస్ పతనాన్ని శాసించగా, కగిసో రబాడా, వియాన్ ముల్డర్ చెరో రెండు వికెట్లు చొప్పున పడగొట్టారు. ఆస్ట్రేలియా బ్యాటర్లలో స్టీవ్ స్మిత్ 28 పరుగులతో టాప్ స్కోరర్గా నిలవగా, ఏకంగా ఆరుగురు బ్యాటర్లు సింగిల్ డిజిట్ స్కోర్లకే పరిమితమయ్యారు.
బవుమా భారీ సెంచరీ.. 425 పరుగులకు తొలి ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్
అంతకుముందు సౌతాఫ్రికా తమ తొలి ఇన్నింగ్స్ను 425/9 వద్ద డిక్లేర్ చేసింది. ప్రోటీస్ కెప్టెన్ టెంబా బవుమా (179) భారీ సెంచరీతో జట్టుకు కొండంత స్కోరు అందించాడు. అతడికి తోడుగా మార్కో యాన్సన్ (85), సైమన్ హార్మర్ (82) అర్ధ సెంచరీలతో కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. ఆస్ట్రేలియా బౌలర్లలో స్కాట్ బోలాండ్ 5 వికెట్లు పడగొట్టి సత్తా చాటాడు.
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