 Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 18 -అక్టోబర్ 24) | Best Photos of The Week October 18 to 24, 2026 | Sakshi
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Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 18 -అక్టోబర్ 24)

Oct 21 2026 1:15 PM | Updated on Oct 21 2026 2:13 PM

Best Photos of The Week October 18 to 24, 20261
1/26

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 20262
2/26

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 20263
3/26

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 20264
4/26

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 20265
5/26

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 20266
6/26

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 20267
7/26

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 20268
8/26

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 20269
9/26

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 202610
10/26

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 202611
11/26

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 202612
12/26

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 202613
13/26

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 202614
14/26

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 202615
15/26

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 202616
16/26

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 202617
17/26

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 202618
18/26

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 202619
19/26

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 202620
20/26

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 202621
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(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 202622
22/26

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 202623
23/26

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 202624
24/26

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 202625
25/26

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week October 18 to 24, 202626
26/26

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

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Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 18 -అక్టోబర్ 24)
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