 Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 11 -అక్టోబర్ 17) | Images of The Week in AP and Telangana HD Photos | Sakshi
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Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 11 -అక్టోబర్ 17)

Oct 10 2026 3:05 PM | Updated on Oct 10 2026 3:13 PM

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos1
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( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos2
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( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos3
3/24

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos4
4/24

( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos5
5/24

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos6
6/24

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos7
7/24

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos8
8/24

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos9
9/24

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos10
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(ఫోటో: గజ్జెల రామగోపాల్‌ రెడ్డి, గుంటూరు)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos11
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(ఫోటో: గజ్జెల రామగోపాల్‌ రెడ్డి, గుంటూరు)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos12
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(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos13
13/24

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos14
14/24

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos15
15/24

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos16
16/24

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos17
17/24

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos18
18/24

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos19
19/24

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos20
20/24

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos21
21/24

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos22
22/24

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos23
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(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Images of The Week in AP and Telangana HD Photos24
24/24

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

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Photos

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photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 11 -అక్టోబర్ 17)
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