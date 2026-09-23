'మన బంగారం' మహిళా క్రికెటర్లు

ఆసియా క్రీడల్లో భారత్కు తొలి స్వర్ణం
ఫైనల్లో శ్రీలంకపై 147 పరుగులతో ఘన విజయం
బ్యాడ్మింటన్, వుషులలో పతకాలు ఖాయం
అంచనా తప్పలేదు. ఊహించిన ఫలితమే వచ్చింది. ఆసియా క్రీడల్లో మూడో రోజు భారత్ స్వర్ణ పతక బోణీ చేసింది. మహిళల క్రికెట్లో భారత జట్టు తమ ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి చూపిస్తూ ఆసియా క్రీడల్లో పసిడి పతకంతో మురిపించింది. పది రోజుల వ్యవధిలో శ్రీలంకను మళ్లీ చిత్తు చేసిన హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ బృందం వరుసగా రెండోసారి ఏషియాడ్ బంగారాన్ని తమ ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇతర క్రీడాంశాల్లో మన బృందానికి మంగళవారం మిశ్రమ ఫలితాలు లభించాయి. టీమ్ విభాగంలో పురుషుల బ్యాడ్మింటన్ జట్టు సెమీఫైనల్ చేరడంతో పతకం ఖాయం కాగా, మహిళల టీమ్ నిరాశపరుస్తూ నిష్క్రమించింది.
మహిళల వుషులో కూడా రోషిబీనా దేవి సెమీఫైనల్ చేరి మరో పతకాన్ని ఖాయం చేసింది. అయితే తొలి రెండు రోజుల్లో పతకాలపై గురి పెట్టిన భారత షూటర్లకు మూడో రోజు కలిసి రాలేదు. 10 మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ మిక్స్డ్ టీమ్ విభాగంలో ఇలవేనిల్–పార్థ్ జోడీ నాలుగో స్థానంతో ముగించి పతకం చేజార్చుకుంది. భారత పురుషుల హాకీ జట్టు మరో ఘనమైన ప్రదర్శనతో జట్టు ముందంజ వేయగా... టేబుల్ టెన్నిస్లో భారత మహిళల జట్టు క్వార్టర్ ఫైనల్లో నిష్క్రమించి పతకానికి దూరమైంది. ఈ ఆసియా క్రీడల్లో బరిలో ఉన్న ఏకైక భారత మహిళా జిమ్నాస్ట్ ప్రణతి నాయక్ వాల్ట్ ఈవెంట్ ఫైనల్లోకి ప్రవేశించి పతకం రేసులో నిలిచింది.
నిషిన్: భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టు తమ స్థాయికి తగ్గ ప్రదర్శనతో చెలరేగి ఆసియా క్రీడల్లో దేశానికి తొలి స్వర్ణాన్ని అందించింది. 2023 హాంగ్జూ ఆసియా క్రీడల్లో పసిడి పతకాన్ని గెలుచుకున్న హర్మన్ప్రీత్ బృందం ఇప్పుడు దానిని నిలబెట్టుకోవడం విశేషం. ఏకపక్షంగా సాగిన ఫైనల్లో భారత్ 147 పరుగుల తేడాతో శ్రీలంకపై ఘన విజయం సాధించింది. శ్రీలంక జట్టుకు రజత పతకం లభించగా... బంగ్లాదేశ్పై 31 పరుగుల తేడాతో గెలిచి పాకిస్తాన్ కాంస్య పతకాన్ని సంపాదించింది.
శ్రీలంకతో తుది పోరులో టాస్ గెలిచి ముందుగా బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్ 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 216 పరుగులు చేసింది. స్మృతి మంధాన (45 బంతుల్లో 79; 5 ఫోర్లు, 7 సిక్స్లు) సిక్సర్లతో చెలరేగి అర్ధ సెంచరీ సాధించింది. రిచా ఘోష్ (22 బంతుల్లో 49 నాటౌట్; 6 ఫోర్లు, 3 సిక్స్లు), షఫాలీ వర్మ (29 బంతుల్లో 48; 3 ఫోర్లు, 3 సిక్స్లు) మెరుపు బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన కనబర్చారు. తొలి వికెట్కు స్మృతి, షఫాలీ 60 బంతుల్లోనే 99 పరుగులు జోడించి శుభారంభం అందించగా, చివర్లో రిచా దూకుడు జట్టుకు భారీ స్కోరును అందించింది.
అనంతరం శ్రీలంక 15.4 ఓవర్లలో 69 పరుగులకే కుప్పకూలింది. కెప్టెన్ చమరి అటపట్టు (21 బంతుల్లో 29; 5 ఫోర్లు) ఫర్వాలేదనిపించగా, మిగతా వారంతా విఫలమయ్యారు. భారత బౌలర్లలో దీప్తి శర్మ 6 పరుగులే ఇచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టగా... షఫాలీ వర్మ, శ్రేయాంక పాటిల్, శ్రీచరణి తలా 2 వికెట్లు తీశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన లెఫ్టార్మ్ స్పిన్నర్ నల్లపురెడ్డి శ్రీచరణి ఆసియా క్రీడల్లో ఆడిన 3 మ్యాచ్లలో కేవలం 3.75 సగటుతో 8 వికెట్లు పడగొట్టడం విశేషం. మొత్తం 66 బంతులు బౌలింగ్ చేసిన ఆమె 30 పరుగులే ఇచ్చింది.
147 అంతర్జాతీయ టి20ల్లో భారత్కు ఇదే అతి పెద్ద విజయం. 2018 ఆసియా కప్లో భారత్ 142 పరుగుల తేడాతో మలేసియాను చిత్తు చేసింది.
13 భారత ఒక మ్యాచ్లో కొట్టిన అత్యధిక సిక్స్లు.సెమీస్లో బంగ్లాదేశ్పై భారత్ 12 సిక్స్లు కొట్టింది.
8 అంతర్జాతీయ టి20ల్లో భారత్ వరుసగా గెలిచిన మ్యాచ్లు. ఆసియా క్రీడలకు ముందు ఆసియా కప్లో భారత్ వరుసగా 5 నెగ్గింది.
110 ఈ ఏడాది భారత్ కొట్టిన సిక్సర్ల సంఖ్య. ఒక సంవత్సరం టి20ల్లో 100కు పైగా సిక్స్లు కొట్టిన తొలి జట్టుగా భారత్ నిలిచింది.
ఆసియా క్రీడల్లో పసిడి గెలుచుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మెగా ఈవెంట్లో స్వర్ణంతో మేం బోణీ చేశాం. ఇక మరిన్ని బంగారు పతకాలు వస్తాయని ఆశిస్తున్నాం. మా ఆట పూర్తయినా ఇతర క్రీడల్లో భారత్ ప్రదర్శనను చూస్తూనే ఉంటాం. స్వర్ణ పతకాన్ని నిలబెట్టుకోవాలనే పట్టుదలతో ఇక్కడ బరిలోకి దిగాం. భారత జెండా ఎగిరి జాతీయ గీతం వినపడాలని కోరుకున్నాం. జపాన్లో పిచ్లు, పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో తెలీదు కాబట్టి మానసికంగా అన్నింటికీ సిద్ధపడే వచ్చాం.
అయితే మొత్తంగా ఇక్కడి సౌకర్యాలు సంతృప్తిని కలిగించాయి. పిచ్ అటు బౌలింగ్కు, ఇటు బ్యాటింగ్కు కూడా సమానంగా అనుకూలించింది. మా ప్లేయర్లు ఎవరూ గాయపడకపోవడం సానుకూలాంశం. ఒక క్రికెటర్గా ప్రపంచ కప్, ద్వైపాక్షిక సిరీస్లు ఆడుతూనే ఉంటాం. కానీ ఆసియా క్రీడలు, కామన్వెల్త్ క్రీడలు, ఒలింపిక్స్లలో ఆడాలని అందరూ కోరుకుంటారు. వరుసగా రెండుసార్లు ఏషియాడ్లో ఆడే అవకాశం రావడం అదృష్టం. ట్రోఫీలు గెలిస్తే అవి బీసీసీఐ కార్యాలయానికి వెళతాయి. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఏషియాడ్ పతకాలను మేం మా ఇంట్లో వేలాడదీసుకోవచ్చు. – హర్మన్ప్రీత్ కౌర్, భారత కెప్టెన్