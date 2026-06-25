 చివరి నిమిషంలో భారత టీ20 సిరీస్‌ రద్దు..? | India Faces Massive Series Cancellation At The Last Minute | Sakshi
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చివరి నిమిషంలో భారత టీ20 సిరీస్‌ రద్దు..?

Jun 25 2026 4:43 PM | Updated on Jun 25 2026 4:43 PM

India Faces Massive Series Cancellation At The Last Minute

భారత్‌, శ్రీలంక జట్ల మధ్య ఆగస్ట్‌లో జరగాల్సి ఉన్న టీ20 సిరీస్‌పై అనిశ్చితి నెలకొంది. టీమిండియా బిజీ షెడ్యూల్‌ కారణంగా ఈ సిరీస్‌ చివరి నిమిషంలో రద్దయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆటగాళ్ల పనిభారం, భవిష్యత్‌ టోర్నీల దృష్ట్యా బీసీసీఐ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

వాస్తవానికి భారత ఫ్యూచర్‌ టూర్‌ ప్రోగ్రామ్‌లో ఈ సిరీస్‌ లేదు. అయితే లంక బోర్డు అభ్యర్థన మేరకు బీసీసీఐ ఈ సిరీస్‌కు గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇచ్చింది. దీనిపై ఇంకా అధికారిక షెడ్యూల్‌ కూడా విడుదల కాలేదు. ఈ లోపే బిజీ షెడ్యూల్‌ దృష్ట్యా బీసీసీఐ ఈ సిరీస్‌ను డిస్మిస్‌ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ సిరీస్‌కు ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. గతేడాది నవంబర్‌లో శ్రీలంకను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసిన ‘సైక్లోన్‌ డిట్వా’ బాధితుల సహాయార్థం ఈ సిరీస్‌ను నిర్వహించాలని అనుకున్నారు. ఈ సిరీస్‌కు కేవలం క్రికెట్‌ పరమైన ప్రాధాన్యమే కాకుండా మానవతా కోణం కూడా ఉండేది. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆ లక్ష్యం నెరవేరేలా లేదు.

టీ20 సిరీస్‌పై అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పటికీ, ఆగస్ట్‌లోనే ఇరు జట్ల మధ్య జరుగనున్న రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌ మాత్రం యథావిధిగా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆగస్టు 15 నుంచి 27 వరకు జరగనున్న ఈ టెస్టులు ప్రపంచ టెస్టు ఛాంపియన్‌షిప్‌ (WTC 2025-27)లో భాగంగా జరుగనున్నాయి.

 

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