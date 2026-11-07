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రెండో వికెట్ కోల్పోయిన న్యూజిలాండ్
5.4వ ఓవర్- 11 పరుగుల వద్ద న్యూజిలాండ్ రెండో వికెట్ కోల్పోయింది. ఆకిబ్ నబీ బౌలింగ్లో రాహుల్కు క్యాచ్ ఇచ్చి విల్ యంగ్ (6) ఔటయ్యాడు.
తొలి వికెట్ కోల్పోయిన న్యూజిలాండ్
1.5వ ఓవర్- పరుగుల ఖాతా తెరవకుండానే న్యూజిలాండ్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. ఆకిబ్ నబీ బౌలింగ్లో టిమ్ సీఫర్ట్ డకౌటయ్యాడు.
టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న భారత్.. 47 ఓవర్ల మ్యాచ్
భారత కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ టాస్ గెలిచి తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకున్నారు. తడి ఔట్ ఫీల్డ్ కారణంగా ఆలస్యం కావడంతో మ్యాచ్ను 47 ఓవర్లకు కుదించారు.
తుది జట్లు..
న్యూజిలాండ్: విల్ యంగ్, టిమ్ సీఫెర్ట్, హెన్రీ నికోల్స్, డారిల్ మిచెల్, టామ్ లాథమ్(w), గ్లెన్ ఫిలిప్స్, మిచెల్ సాంట్నర్(c), నాథన్ స్మిత్, కైల్ జామీసన్, జాకబ్ డఫీ, బ్లెయిర్ టిక్నర్
భారత్: రోహిత్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్(సి), విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్, కేఎల్ రాహుల్(w), అక్షర్ పటేల్, నమన్ ధీర్, అన్షుల్ కాంబోజ్, ఔకిబ్ నబీ, గుర్నూర్ బ్రార్, అర్ష్దీప్ సింగ్
7:47 AM- భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య వెల్లింగ్టన్ వేదికగా ఇవాళ జరగాల్సిన రెండో వన్డే మ్యాచ్ ఆలస్యమవుతుంది. తడి ఔట్ ఫీల్డ్ కారణంగా ఇంకా టాస్ కూడా పడలేదు. భారతకాలమానం ప్రకారం మ్యాచ్ ఉదయం 7:30 గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సి ఉండింది.
ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం టాస్ 8 గంటలకు పడుతుంది. మ్యాచ్ 8:30 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓవర్ల కోత ఉంటుందో లేదో తెలియాల్సి ఉంది.
కాగా, ఐదు మ్యాచ్ల ఈ వన్డే సిరీస్లో భారత్ తొలి మ్యాచ్ గెలిచి 1-0 ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. ఆక్లాండ్ వేదికగా జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో భారత్ 5 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది.
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