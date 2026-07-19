 లార్డ్స్‌లో చరిత్ర తిరగరాసిన బెన్‌ డకెట్‌ | IND vs ENG: Duckett creates history Breaks Viv Richards World Record | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లార్డ్స్‌లో చరిత్ర తిరగరాసిన బెన్‌ డకెట్‌

Jul 19 2026 9:30 PM | Updated on Jul 19 2026 9:31 PM

IND vs ENG: Duckett creates history Breaks Viv Richards World Record

PC: ECB X

భారత్‌తో మూడో వన్డేలో ఇంగ్లండ్‌ ఓపెనర్‌ బెన్‌ డకెట్‌ శతక్కొట్టాడు. ఆది నుంచి నిలకడగా ఆడుతూ భారీ సెంచరీతో అలరించాడు. ఈ క్రమంలో క్రికెట్‌ పుట్టినిల్లు లార్డ్స్‌ మైదానంలో డకెట్‌ చరిత్ర తిరగరాశాడు. వెస్టిండీస్‌ దిగ్గజం సర్‌ వివియన్‌ రిచర్డ్స్‌ పేరిట ఉన్న 47 ఏళ్ల రికార్డును ఈ లెఫ్టాండ్‌ బ్యాటర్‌ బద్దలు కొట్టాడు.

141 పరుగులు
లార్డ్స్‌ వేదికగా టీమిండియాతో నిర్ణయాత్మక మూడో వన్డేలో టాస్‌ గెలిచిన ఇంగ్లండ్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగింది. ఓపెనర్‌ బెన్‌ డకెట్‌ 135 బంతులు ఎదుర్కొని 18 ఫోర్లు, ఒక సిక్స్‌ సాయంతో ఏకంగా 141 పరుగులు సాధించాడు. అయితే, ప్రిన్స్‌ యాదవ్‌ బౌలింగ్‌లో అతడికే క్యాచ్‌ ఇవ్వడంతో డకెట్‌ శతక ఇన్నింగ్స్‌ ముగిసిపోయింది.

లార్డ్స్‌లో ప్రపంచ రికార్డు
అయితే, ఈ భారీ శతకం ద్వారా డకెట్‌ లార్డ్స్‌లో ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. క్రికెట్‌ ‘మక్కా’లో వన్డేల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు సాధించిన క్రికెటర్‌గా చరిత్రకెక్కాడు. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు వివియన్‌ రిచర్డ్స్ పేరిట ఉండేది. ఇక మ్యాచ్‌ విషయానికొస్తే..

డకెట్‌ శతకంతో చెలరేగగా.. మరో ఓపెనర్‌ జేకబ్‌ బెతెల్‌ (91) సెంచరీ మిస్‌ అయ్యాడు. ప్రసిద్‌ కృష్ణ బౌలింగ్‌లో రోహిత్‌ శర్మకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి బెతెల్‌ అవుటయ్యాడు. ఇక వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ జో రూట్‌ మరోసారి తన అనుభవాన్ని చూపించాడు. వన్డేల్లో వరుసగా ఆరో అర్ధ శతకం (48 బంతుల్లోనే 74 నాటౌట్‌) బాదాడు.

ఇంగ్లండ్‌ భారీ స్కోరు
కెప్టెన్‌ హ్యారీ బ్రూక్‌ (14) నిరాశపరచగా.. వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ జోస్‌ బట్లర్‌ కేవలం 13 బంతుల్లోనే 41 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. నాలుగు ఫోర్లు, మూడు సిక్సర్ల సాయంతో ఏకంగా 315కు పైగా స్ట్రైక్‌రేటు నమోదు చేశాడు. దీంతో ఇంగ్లండ్‌ నిర్ణీత యాభై ఓవర్లలో మూడు వికెట్ల నష్టానికి రికార్డు స్థాయిలో 387 పరుగులు సాధించింది. లార్డ్స్‌లో వన్డేల్లో ఇదే హయ్యస్ట్‌ స్కోరు.

లార్డ్స్‌ మైదానంలో వన్డేల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు సాధించిన క్రికెటర్లు
👉బెన్‌ డకెట్‌ (ఇంగ్లండ్‌)- టీమిండియా మీద 2026లో 141 పరుగులు
👉వివియన్‌ రిచర్డ్స్‌ (వెస్టిండీస్‌)- ఇంగ్లండ్‌ మీద 1979 వరల్డ్‌కప్‌ ఫైనల్లో 138 నాటౌట్‌
👉డెనిస్‌ ఆమిస్‌ (ఇంగ్లండ్‌)- టీమిండియా మీద 1975లో 137 పరుగులు
👉మార్కస్‌ ట్రెస్కోతిక్‌ (ఇంగ్లండ్‌)- పాకిస్తాన్‌ మీద 2001లో 137 పరుగులు
👉గ్రాహమ్‌ గూచ్‌ (ఇంగ్లండ్‌)- ఆస్ట్రేలియా మీద 1989లో 136 పరుగులు.

చదవండి: చరిత్ర సృష్టించిన రోహిత్‌- కోహ్లి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సింపుల్‌గా వంక పెట్టలేనంత అందంగా హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నైట్ పార్టీ (ఫొటోలు)
photo 3

ట్రెండింగ్ హీరోయిన్ ప్రీతి ముకుందన్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఉంగరాల జుట్టు.. వావ్ అనిపించే గ్లామర్ (ఫొటోలు)
photo 5

కొత్త హెయిర్‌ స్టైల్‌..అదిరేటి చీరలో అనసూయ(ఫోటోలు)

Video

View all
Skyroot Aerospace Creates History In Space 1
Video_icon

నాడు సాక్షి వేదికపై అవార్డు.. నేడు అంతరిక్షంలో రికార్డు
Rayapati Sailaja Vs Advocate Rajini: Heated Verbal War Over Guntur Incident 2
Video_icon

రాయపాటి శైలజ VS అడ్వకేట్ రజని
MLA Komatireddy Rajgopal Reddy Sensational Comments 3
Video_icon

కాంగ్రెస్ లో కొత్త వివాదం బాంబ్ పేల్చిన రాజగోపాల్ రెడ్డి
Purushottam Reddy Warns AP Govt Over Pending Projects 4
Video_icon

ఫైళ్లు పట్టుకొని ఢిల్లీ చుట్టూ ఎవడు తిరగమన్నాడు ? చంద్రబాబును ఏకిపారేసిన పురుషోత్తం
England vs France Produces One of the Most Iconic Matches Ever 5
Video_icon

ఫుట్బాల్ ప్రపంచాన్ని షేక్ చేసిన 10 గోల్స్ మ్యాచ్c
Advertisement
 