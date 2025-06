Ind vs Eng 1st Test: శతక్కొట్టిన కేఎల్‌ రాహుల్‌

ఇంగ్లండ్‌తో మొదటి టెస్టులో కేఎల్‌ రాహుల్‌ (KL Rahul) అదరగొట్టాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 42 పరుగుల వద్ద అవుటైన ఈ స్టార్‌ ఓపెనర్‌.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో మాత్రం శతకంతో మెరిశాడు. జట్టు కష్టాల్లో ఉన్న వేళ పెద్దన్నలా ఆదుకుని బాధ్యతాయుత ఇన్నింగ్స్‌తో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. 202 బంతుల్లో వంద పరుగుల మార్కును అందుకున్నాడు.

రాహుల్‌ శతక ఇన్నింగ్స్‌లో 13 ఫోర్లు ఉన్నాయి. మరోవైపు.. వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌ రిషభ్‌ పంత్‌ కూడా అదరగొడుతున్నాడు. సోమవారం నాటి నాలుగో రోజు ఆటలో భాగంగా పంత్‌ కూడా సెంచరీ బాదాడు.

కాగా టెండుల్కర్‌- ఆండర్సన్‌ ట్రోఫీలో భాగంగా ఐదు టెస్టులు ఆడేందుకు టీమిండియా ఇంగ్లండ్‌లో పర్యటిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఇరుజట్ల మధ్య లీడ్స్‌లోని హెడింగ్లీ మైదానంలో శుక్రవారం తొలి టెస్టు ఆరంభమైంది.

టాస్‌ గెలిచిన ఆతిథ్య ఇంగ్లండ్‌ తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకోగా.. భారత్‌ బ్యాటింగ్‌కు దిగింది. ఓపెనర్‌ యశస్వి జైస్వాల్‌ (101), కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ (147), వైస్‌ కెప్టెన్‌ రిషభ్‌ పంత్‌ (134) శతకాలతో చెలరేగడంతో.. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 471 పరుగులు చేసింది.

ఇందుకు బదులుగా స్టోక్స్‌ బృందం తమ మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో 465 పరుగులు చేయగా.. భారత్‌కు ఆరు పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యం లభించింది. ఈ క్రమంలో రెండో ఇన్నింగ్స్‌ మొదలుపెట్టగా.. ఆరంభంలోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.

ఓపెనర్‌ యశస్వి జైస్వాల్‌ నాలుగు పరుగులు మాత్రమే చేసి.. బ్రైడన్‌ కార్స్‌ బౌలింగ్‌లో జేమీ స్మిత్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. మరో ఓపెనర్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ పట్టుదలగా నిలబడగా.. వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ సాయి సుదర్శన్‌ 30 పరుగులు చేశాడు.

ఇక నాలుగో రోజు ఆట ఆరంభమైన కాసేపటికే కెప్టెన్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ రూపంలో టీమిండియా మూడో వికెట్‌ కోల్పోయింది. ఈ క్రమంలో రాహుల్‌- పంత్‌ నిలకడగా ఆడుతూ సెంచరీలు పూర్తి చేసుకున్నారు. 69.4 ఓవర్ల ఆట పూర్తయ్యేసరికి పంత్‌ 100, రాహుల్‌ 112 పరుగులతో ఉన్నారు. టీమిండియా 270 పరుగుల ఆధిక్యంలో ఉంది.

𝗖 𝗛 𝗔 𝗠 𝗣 𝗜 𝗢 𝗡 𝗦 𝗧 𝗨 𝗙 𝗙 🫡🙌🏻



After missing out in the first innings, @klrahul makes it count in the second! A priceless century that puts #TeamIndia in a commanding position in the 1st Test! 🇮🇳#ENGvIND 1st Test Day 4 LIVE NOW Streaming on JioHotstar 👉… pic.twitter.com/FVrutSIABd

— Star Sports (@StarSportsIndia) June 23, 2025