 IND VS AFG 2nd T20: సత్తా చాటిన టీమిండియా బౌలర్లు | IND VS AFG 2nd T20I: team india restricted afghanistan to 159 runs | Sakshi
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IND VS AFG 2nd T20: సత్తా చాటిన టీమిండియా బౌలర్లు

Sep 15 2026 9:09 PM | Updated on Sep 15 2026 9:09 PM

IND VS AFG 2nd T20I: team india restricted afghanistan to 159 runs

source: BCCI X

న్యూఢిల్లీ వేదికగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో జరుగుతున్న రెండో టీ20లో టీమిండియా బౌలర్లు సత్తా చాటారు. నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి (3-0-24-3), అర్షదీప్‌ సింగ్‌ (4-0-35-2), జస్ప్రీత్‌ బుమ్రా (4-1-25-1), అక్షర్‌ పటేల్‌ (4-0-28-1), రవి బిష్ణోయ్‌ (4-0-32-1) చెలరేగడంతో టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 159 పరుగులకే పరిమితమైంది. 

ఆఖర్లో రషీద్‌ ఖాన్‌ (28) బ్యాట్‌ ఝులిపించడంతో ఆఫ్ఘన్‌ జట్టు ఈ మాత్రం స్కోరైనా చేయగలిగింది. మిగతా ప్లేయర్లలో ఇబ్రహీం​ జద్రాన్‌ 37, రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్‌ 0, సెదిఖుల్లా అటల్‌ 12, గుల్బదిన్‌ నైబ్‌ 10, దర్విష్‌ రసూలీ 26, అజ్మతుల్లా ఒమర్‌జాయ్‌ 11, మొహమ్మద్‌ నబీ (15), నూర్‌ అహ్మద్‌ (7 నాటౌట్‌), ముజీబ్‌ ఉర్‌ రెహ్మాన్‌ 4 (నాటౌట్‌) పరుగులు చేశారు. మూడు మ్యాచ్‌ల ఈ సిరీస్‌లో భారత్‌ 1-0 ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. 

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