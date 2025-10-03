 World Cup 2025: పాకిస్తాన్‌కు షాకిచ్చిన బంగ్లాదేశ్‌ | Bangladesh Stuns Pakistan In Women World Cup 2025 With Dominant Victory In Colombo, Check Score Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

World Cup 2025: పాకిస్తాన్‌కు షాకిచ్చిన బంగ్లాదేశ్‌

Oct 3 2025 8:39 AM | Updated on Oct 3 2025 9:34 AM

ICC Women's World Cup 2025: Bangladesh Stuns Pakistan

మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్‌ 2025లో (Women's World Cup 2025) సంచలనం నమోదైంది. పాకిస్తాన్‌ను (Pakistan) వారికంటే బలహీనమైన బంగ్లాదేశ్‌ (Bangladesh) చిత్తుగా ఓడించింది. కొలొంబో వేదికగా నిన్న (అక్టోబర్‌ 2) జరిగిన మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన పాకిస్తాన్‌.. బంగ్లా బౌలర్ల ధాటికి 389.3 ఓవర్లలో 129 పరుగులకే ఆలౌటైంది.

షోర్నా అక్తర్‌ 3, మరుఫా అక్తర్‌, నహిద అక్తర్‌ చరో 2, నిషిత అక్తర్‌, ఫహీమా ఖాతూన్‌, రబేయా ఖాన్‌ తలో వికెట్‌ తీసి పాక్‌ను స్వల్ప స్కోర్‌కే పరిమితం చేశారు.

పాక్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో 23 పరుగులు చేసిన రమీన్‌ షమీమ్‌ టాప్‌ స్కోరర్‌ కాగా.. కెప్టెన్‌ ఫాతిమా సనా (22), మునీబా అలీ (17), అలియా రియాజ్‌ (13), సిద్రా నవాజ్‌ (15), డయానా బేగ్‌ (16 నాటౌట్‌) రెండంకెల స్కోర్లు చేశారు. ఒమైమా సోహైల్‌, సిద్రా అమీన్‌ డకౌట్లయ్యారు.

అనంతరం స్వల్ప లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన బంగ్లాదేశ్‌ ఆడుతూ పాడుతూ విజయం సాధించింది. 31.1 ఓవర్లలో కేవలం 3 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది. రుబ్యా హైదర్‌ (54) అజేయ అర్ద సెంచరీతో బంగ్లాదేశ్‌ను గెలిపించింది. 

కెప్టెన్‌ నిగార్‌ సుల్తానా (23), శోభన మోస్తరి (24 నాటౌట్‌) రుబ్యాకు సహకరించారు. పాక్‌ బౌలర్లలో ఫాతిమా సనా, డయానా బేగ్‌, రమీన్‌ షమీమ్‌కు తలో వికెట్‌ దక్కింది. కాగా, ఈ టోర్నీలో భారత్‌-పాక్‌ మ్యాచ్‌ అక్టోబర్‌ 5న కొలొంబో వేదికగా జరుగనుంది.

చదవండి: IND VS WI 1st Test: ఆల్‌టైమ్‌ రికార్డును సమం చేసిన బుమ్రా

 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Bvlgari Serpenti Infinito : ఎగ్జిబిషన్‌లో మెరిసిన ఇషా అంబానీ, స్పెషల్‌ సర్‌ప్రేజ్‌!(ఫొటోలు)
photo 2

కాబోయే భార్యతో కలిసి రాహుల్ సిప్లిగంజ్ దసరా సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

తల్లి సురేఖావాణితో కలిసి సుప్రీత దసరా సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

హిట్ కాంబో రిపీట్... శ్రీవిష్ణు కొత్త సినిమా ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్‌ సమంత బ్యూటీఫుల్ లుక్స్.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Default image
Video_icon

దత్తాత్రేయ 'అలయ్ బలయ్'.. సినీ రాజకీయ ప్రముఖుల సందడి (ఫొటోలు)
Hero Akshay Kumar Shared Shocking Incident About His Daughter 2
Video_icon

నా కుమార్తె న్యూడ్ ఫోటోలు పంపాలని బెదిరించారు
MBBS First Year Student Geetha Commits Suicide 3
Video_icon

నెల్లూరులో మెడికో విద్యార్థిని సూసైడ్
Ponnavolu Sudhakar Reddy Fire On Chandrababu 4
Video_icon

చంద్రబాబుపై పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డి ఫైర్

Bomb Threats To CM Chandrababu And YS Jagan Residences 5
Video_icon

చంద్రబాబు, జగన్ ఇళ్లకు బాంబు బెదిరింపులు!
Advertisement
 