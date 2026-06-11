 ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మంత్‌ నామినీస్‌ పేర్ల ప్రకటన | ICC Reveals Player Of The Month Nominees For May | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మంత్‌ నామినీస్‌ పేర్ల ప్రకటన

Jun 11 2026 4:07 PM | Updated on Jun 11 2026 4:07 PM

ICC Reveals Player Of The Month Nominees For May

2026 మే నెలకు సంబంధించి ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మంత్‌ నామినీస్‌ పేర్లను ఐసీసీ ఇవాళ (జూన్‌ 11) ప్రకటించింది. ఈ జాబితాలో బంగ్లాదేశ్‌ ఆటగాళ్ల హవా కనిపించింది. గత నెలలో ఆ జట్టు పాకిస్తాన్‌పై టెస్ట్‌ సిరీస్‌ విజయం (2-0తో క్లీన్‌ స్వీప్‌) సాధించిన విషయం తెలిసిందే.

ఈ సిరీస్‌లో విశేషంగా రాణించిన వికెట్‌కీపర్‌ బ్యాటర్‌ ముష్ఫికర్‌ రహీం, స్పిన్‌ బౌలర్‌ తైజుల్‌ ఇస్లాం ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మంత్‌ నామినీస్‌గా ఎంపికయ్యారు. మరో నామినీగా నేపాల్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ దీపేంద్ర సింగ్‌ ఎయిరీ ఎంపికయ్యాడు. దీపేంద్ర గత నెలలో ఆడిన వన్డేల్లో బ్యాటింగ్‌, బౌలింగ్‌ విభాగాల్లో చెలరేగాడు. ఫలితంగా ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మంత్‌ అవార్డుకు నామినేట్‌ అయ్యాడు.

ముష్ఫికర్‌ రహీం
ఈ వెటరన్ బ్యాటర్ మే నెలలో అసాధారణంగా రాణించాడు. పాక్‌పై రెండు టెస్టుల్లో 253 పరుగులు చేశాడు. రెండో టెస్టులో 137 పరుగుల భారీ ఇన్నింగ్స్‌తో మ్యాచ్‌ను పూర్తిగా బంగ్లాదేశ్ వైపు తిప్పేశాడు.

తైజుల్‌ ఇస్లాం
బంగ్లాదేశ్ ప్రధాన స్పిన్నర్ అయిన తైజుల్‌ పాక్‌తో జరిగిన సిరీస్‌లో 13 వికెట్లతో సిరీస్‌ టాప్‌ వికెట్ టేకర్‌గా నిలిచాడు. రెండో టెస్టులో మ్యాచ్ విన్నింగ్ స్పెల్ (6/120) ఇందులో హైలైట్‌గా నిలిచింది.

దీపేంద్ర సింగ్‌ ఎయిరీ
ఎయిరీ గత నెలలో జరిగిన వన్డేల్లో ఓ సెంచరీ (యూఏఈపై), రెండు హాఫ్‌ సెంచరీలు (యూఎస్‌ఏపై) సహా 8 వికెట్లు తీశాడు. అతడి ఆల్‌రౌండ్ ప్రదర్శనల వల్ల నేపాల్ కీలక విజయాలు సాధించింది.

మహిళల విషయానికొస్తే.. ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్‌ లారెన్‌ బెల్‌, పాకిస్తాన్‌ ఓపెనింగ్‌ బ్యాటర్‌ గుల్‌ ఫెరోజా, న్యూజిలాండ్‌ బ్యాటర్‌ మ్యాడీ గ్రీన్‌ మే నెల ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మంత్‌ అవార్డుకు నామినేట్‌ అయ్యారు. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడలో కుండపోత వర్షం.. చెరువులను తలపిస్తున్న రోడ్లు (ఫోటోలు)
photo 2

ట్రెండింగ్ లో హెబ్బా పటేల్‌ బ్యూటిఫుల్ ఫోటోలు
photo 3

ఏపీ : గోదావరి తీరాన రెండో ఉజ్జయినిగా ప్రసిద్ధికెక్కిన ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

సాకర్ సమరానికి వేళాయే.. నేటి నుంచే ఫుట్‌బాల్ పండగ (ఫోటోలు)
photo 5

కలర్‌ఫుల్ డ్రెస్‌లో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత.. ఫోటోలు

Video

View all
Emotional Kirti Chakra Ceremony Army Hero's Mother In Tears 1
Video_icon

ఆ తల్లి బాధను చూసి తట్టుకోలేక ముర్ము ఏం చేసిందో చూడండి
3 Indian Sailors Lost Their Lives In US Attack On Ship Off Oman Coast 2
Video_icon

ఒమన్ తీరంలో 3 రోజుల్లో 3 వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు
Sole Survivor Finally Reveals What Happened in the Last 32 Seconds! 3
Video_icon

242 మందిలో ఒక్కడే బతికాడు! 9 నెలల తర్వాత చెప్పిన షాకింగ్ నిజం!
నందు రాజీనామా..? 4
Video_icon

నందుస్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. తప్పించుకోవడానికి పెద్ద స్కెచే వేసింది..
TDP MLA Bonela Vijay Chandra Sensational Allegations 5
Video_icon

కూటమి అవినీతిని బయటపెట్టిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే
Advertisement
 