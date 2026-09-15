 నక్వీ అందుకు అభ్యంతరం చెప్పలేదు: బీసీసీఐ | He did not raise any objection: BCCI Reveals Mohsin Naqvi Reaction | Sakshi
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నక్వీ అందుకు అభ్యంతరం చెప్పలేదు: బీసీసీఐ

Sep 15 2026 1:05 PM | Updated on Sep 15 2026 1:14 PM

He did not raise any objection: BCCI Reveals Mohsin Naqvi Reaction

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మహిళల ఆసియా కప్‌-2026 ట్రోఫీ నిరాకరణ అంశం గురించి భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) అధికారికంగా స్పందించింది. ఆసియా క్రికెట్‌ మండలి (ఏసీసీ) అధ్యక్షుడు, పాకిస్తాన్‌ అంతర్గత వ్యవహారాల శాఖా మంత్రి మోసిన్‌ నక్వీ చేతుల మీదుగా బహుమతి అందుకోమని ముందుగానే బోర్డుకు సమాచారం ఇచ్చినట్లు తెలిపింది.

ఈ విషయం గురించి బీసీసీఐ ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్‌ శుక్లా మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ‘‘నక్వీ చేతుల మీదుగా ట్రోఫీ అందుకునే విషయం గురించి మేము ముందుగానే చర్చించుకున్నాము. అతడే ట్రోఫీ ఇస్తానని పట్టుబడితే తీసుకోవద్దనే నిర్ణయానికి వచ్చాము. జట్టుకు ఇదే విషయాన్ని తెలియజేశాము.

ఇది బోర్డు సామూహిక నిర్ణయం. ఇందుకు నక్వీ కూడా అభ్యంతరం చెప్పలేదు. అందుకే వేదిక దగ్గరకు వచ్చి ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలో అది ఇచ్చేసి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు’’ అని తెలిపారు. కాగా మహిళల ఆసియా టీ20 కప్‌-2026 టోర్నీలో భారత జట్టు చాంపియన్‌గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే.

# Tag
Mohsin Naqvi
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