 కివీస్ గ‌డ్డ‌పై చ‌రిత్ర సృష్టించిన భార‌త‌ బౌల‌ర్‌ | Gurnoor Brar-History-2nd Indian-Pacer-Best ODI Figures-In-New Zealand | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కివీస్ గ‌డ్డ‌పై చ‌రిత్ర సృష్టించిన భార‌త‌ బౌల‌ర్‌

Nov 7 2026 12:43 PM | Updated on Nov 7 2026 12:47 PM

Gurnoor Brar-History-2nd Indian-Pacer-Best ODI Figures-In-New Zealand

Photo Credit: BCCI Twitter

వెల్లింగ్ట‌న్ వేదిక‌గా న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రుగుతున్న రెండో వ‌న్డేలో టీమిండియా పేస‌ర్ గుర్నూర్ బ్రార్ బౌలింగ్‌లో కెరీర్ బెస్ట్ ఫిగ‌ర్స్ (10-2-30-4) న‌మోదు చేశాడు. మ్యాచ్‌లో 10 ఓవ‌ర్లు వేసిన గుర్నూర్ 30 ప‌రుగులిచ్చి 4 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. ఇందులో రెండు మెయిడెన్ ఓవ‌ర్లు ఉండ‌డం విశేషం. ఈ క్ర‌మంలోనే గుర్నూర్ బ్రార్ కివీస్ గ‌డ్డ‌పై అరుదైన ఫీట్ సాధించి చరిత్ర సృష్టించాడు.

న్యూజిలాండ్ పిచ్‌ల‌పై వ‌న్డేల్లో బెస్ట్ ఫిగ‌ర్స్ న‌మోదు చేసిన రెండో భార‌త‌ క్రికెట‌ర్‌గా గుర్నూర్ నిలిచాడు. తొలి స్థానంలో భార‌త మాజీ బౌల‌ర్ జవగళ్ శ్రీనాథ్ (4/23, 2003లో ఆక్లాండ్ వేదిక‌గా) ఉన్నాడు. మూడో స్థానంలోనూ మ‌రోసారి జవగళ్ శ్రీనాథ్ (4/52, 1995 నేపియ‌ర్ వేదిక‌గా), నాలుగో స్థానంలో మ‌హ్మ‌ద్ ష‌మీ (4/55 , 2014లో నేపియ‌ర్ వేదిక‌గా), అర్ష‌దీప్ సింగ్ (4/70, 2026 ఆక్లాండ్ వేదిక‌గా) ఐదో స్థానంలో కొన‌సాగుతున్నాడు. 

👉ఇక న్యూజిలాండ్ వ‌న్డేల్లో వ‌రుస‌గా రెండొంద‌ల్లోపూ ఆలౌట్ కావ‌డం 2001 త‌ర్వాత మళ్లీ ఇదే. 2001 జ‌న‌వరి-ఫిబ్ర‌వరిలో శ్రీలంక‌తో జ‌రిగిన వ‌న్డే సిరీస్‌లో కివీస్ వరుస‌గా రెండు వ‌న్డేల్లో 200 ప‌రుగుల లోపే ఆలౌటైంది.  ఇక ఈ సిరీస్‌లో భార‌త బౌల‌ర్లు షార్ట్‌బాల్స్ వేసి తొమ్మిది వికెట్లు తీయ‌గా, అందులో గుర్నూర్ బ్రార్ ఒక్క‌డివే ఐదు వికెట్లు ఉన్నాయి.

👉మ్యాచ్ విష‌యానికొస్తే.. వ‌ర్షం అంత‌రాయంతో మ్యాచ్‌ను 47 ఓవ‌ర్ల‌కు కుదించారు. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన న్యూజిలాండ్ 41 ఓవ‌ర్ల‌లో 134 ప‌రుగుల‌కు కుప్ప‌కూలింది.  డారిల్ మిచెల్ (55) అర్థ‌శ‌త‌కం సాధించ‌గా, మిచెల్ సాంట్న‌ర్ (31) ప‌ర్వాలేద‌నిపించాడు. భార‌త బౌల‌ర్ల‌లో గుర్నూర్ బ్రార్ 4 వికెట్లు తీయ‌గా, అకిబ్ న‌బీ, అన్షుల్ కాంబోజ్‌, అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ త‌లా రెండు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు.

జహీర్ రికార్డు బద్దలు
ఈ నేపథ్యంలో గుర్నూర్ భారత మాజీ బౌలర్ జహీర్ ఖాన్ రికార్డును కూడా బద్దలుకొట్టడం విశేషం. ఇదే వెల్లింగ్టన్ వేదికగా జరిగిన వన్డేల్లో గతంలో జహీర్ ఖాన్ (3/30)దే ఇప్పటివరకు భారత్ తరఫున బెస్ట్ బౌలింగ్ ఫిగర్స్‌గా ఉండేవి. తాజాగా 30 పరుగులిచ్చి 4 వికెట్లు పడగొట్టిన గుర్నూర్ ఆ రికార్డును సవరించాడు. గుర్నూర్‌, జహీర్‌ తర్వాత యజ్వేంద్ర చాహల్‌ (3/41), జవగళ్‌ శ్రీనాథ్‌ (2/24) తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు.

 

ఇదీ చదవండి: ఇబ్బందికి గురైన రాహుల్‌.. క్ష‌ణాల్లో ప‌రిష్క‌రించిన కోహ్లి!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇంతందం దారి మళ్లిందా.. భూమిపైకే చేరుకున్నదా! (ఫొటోలు)
photo 2

బీచ్ ఒడ్డున పెళ్లి చేసుకున్న తెలుగు సీరియల్ జోడీ (ఫొటోలు)
photo 3

ధనుష్ 'ఓం' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ (ఫోటోలు)
photo 4

మనీష్‌ మల్హోత్రా ‘ప్రీ దివాలీ సెలబ్రేషన్స్‌’...మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫోటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన సినీనటి ప్రగ్యా జైశ్వాల్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Editors Comment On Republican Party Defeat In US Midterm Elections 1
Video_icon

ట్రంప్ అహంకారమే.. రిపబ్లికన్లను ఓడించిందా?
TDP Leader's Entry Sparks Tension at Yemmiganur Counting Centre 2
Video_icon

పట్టణ నేతకు ఇక్కడేం పని? కౌంటింగ్ కేంద్రంలో టీడీపీ హడావుడి
Chandrababu Photoshoot Under The Guise Of Cyclone Affected Area Visits 3
Video_icon

మరోసారి బయటపడ్డ చంద్రబాబు ప్రచార యావ.. తుఫాన్ పర్యటనల పేరుతో బాబు ఫొటో షూట్
Conspiracy Exposed On YSRCP MLC Lella Appi Reddy Illegal Arrest 4
Video_icon

లేళ్ల అప్పిరెడ్డి అక్రమ అరెస్టు బట్టబయలు! తప్పు ఒప్పకున్న ఎన్నికల సిబ్బంది
Lella Appi Reddy Visuvals At Guntur Court 5
Video_icon

లేళ్ల అప్పిరెడ్డి విజువల్స్ @గుంటూరు కోర్టు
Advertisement
 