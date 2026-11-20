టీమిండియాతో టీ20, వన్డే సిరీస్లో అదరగొట్టిన న్యూజిలాండ్ సూపర్ స్టార్ గ్లెన్ ఫిలిప్స్.. ఇప్పుడు టెస్టుల్లోనే అదే జోరును కొనసాగిస్తున్నాడు. వెల్లింగ్టన్ వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో ఫిలిప్స్ అద్భుత సెంచరీతో చెలరేగారు. 70 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడిన కివీస్ను హెన్రీ నికోల్స్(175)తో కలిసి ఫిలిప్స్ ఆదుకున్నాడు.
ఈ క్రమంలో 193 బంతుల్లో తన రెండో టెస్టు సెంచరీ మార్క్ను ఫిలిప్స్ పూర్తి చేసుకున్నాడు. అతడు ఓవరాల్గా 216 బంతుల్లో 118 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. ఇక ఈ వీరోచిత సెంచరీతో ఫిలిప్స్ పలు అరుదైన రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.
ఫిలిప్స్ సాధించిన రికార్డులు ఇవే
👉ఒకే క్యాలెండర్ ఇయర్లో భారత్పై (టెస్టులు, వన్డేలు , టీ20లు) మూడు ఫార్మాట్లలోనూ సెంచరీలు చేసిన తొలి ప్లేయర్గా ఫిలిప్స్ చరిత్ర సృష్టించాడు. అతడి కంటే ముందు ఎవరూ ఈ ఫీట్ సాధించలేకపోయారు. గత నెలలో జరిగిన టీ20, వన్డే సిరీస్లో శతక్కొట్టిన ఫిలిప్స్.. ఇప్పుడు టెస్టుల్లోనూ మూడెంకల మార్క్ను అందుకున్నాడు.
👉ఓవరాల్గా పురుషుల అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో భారత్పై మూడు ఫార్మాట్లలోనూ సెంచరీలు చేసిన మూడో ఆటగాడిగా ఫిలిప్స్ రికార్డులకెక్కాడు.
👉అదే విధంగా ఒకే క్యాలెండర్ ఇయర్లో ఒకే ప్రత్యర్థిపై మూడు ఫార్మాట్లలోనూ సెంచరీలు చేసిన రెండో ఆటగాడిగా ఫిలిప్స్ నిలిచాడు. గతంలో భారత కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ 2017లో శ్రీలంకపై ఈ ఘనత సాధించాడు.
👉ఏ ప్రత్యర్థిపై అయినా సరే, మూడు అంతర్జాతీయ ఫార్మాట్లలో సెంచరీలు చేసిన తొలి న్యూజిలాండ్ క్రికెటర్ ఫిలిప్సే కావడం గమనార్హం.
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