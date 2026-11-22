బేసిన్ రిజర్వ్ వేదికగా భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య జరుగుతున్న తొలి టెస్టు నాలుగో రోజు ఆట ముగిసింది. ఆట నిలిచే సమయానికి న్యూజిలాండ్ జట్టు తమ రెండో ఇన్నింగ్స్లో 45 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 119 పరుగులు చేసింది. 352 పరుగుల లోటు రెండో ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించిన కివీస్.. ప్రస్తుతం ఇంకా 233 పరుగులు వెనుకబడి ఉంది.
క్రీజులో డెవాన్ కాన్వే(59), రచిన్ రవీంద్ర(27) ఉన్నారు. భారత బౌలర్లలో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ప్రసిద్ద్ కృష్ణ ఓ వికెట్ చొప్పున పడగొట్టారు. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ గెలవాలంటే ఆఖరి రోజు 8 వికెట్లు పడగొట్టాలి.
భారీ స్కోరు వద్ద భారత్ డిక్లేర్
అంతకుముందు తొలి ఇన్నింగ్స్లో భారత బ్యాటర్లు విధ్వంసం సృష్టించారు. కేఎల్ రాహుల్ (136), రిషభ్ పంత్ (128) సెంచరీలతో సత్తాచాటగా.. యశస్వి జైశ్వాల్(85), దేవ్దత్త్ పడిక్కల్(80), శుబ్మన్ గిల్(98), ధ్రువ్ జురెల్(78) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. దీంతో 720/9 వద్ద భారత్ తన తొలి ఇన్నింగ్స్ను డిక్లేర్ చేసింది. కాగా న్యూజిలాండ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 368 పరుగులకు ఆలౌటైన సంగతి తెలిసిందే.
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