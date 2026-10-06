PC: BCCI/X
పుదుచ్చేరి వేదికగా ఆస్ట్రేలియా-తో జరుగుతున్న తొలి అనధికారిక వన్డేలో భారత్-ఎ జట్టు ఆటగాడు దేవ్దత్త్ పడిక్కల్ ఫీల్డింగ్లో అదరగొట్టాడు. ఆసీస్ బ్యాటర్ జోష్ ఫిలిప్ను పడిక్కల్ సంచలన క్యాచ్తో పెవిలియన్కు పంపాడు. ఆసీస్ ఇన్నింగ్స్ ఐదో ఓవర్ వేసిన అర్షద్ ఖాన్ రెండో బంతిని ఫిలిప్కు ఔట్ సైడ్ ఆఫ్ దిశగా సంధించాడు.
ఆ బంతిని ఫిలిప్ హాఫ్ సైడ్ ఆడేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ బంతి ఎడ్జ్ తీసుకుని వైడ్ స్లిప్ దిశగా వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో ఆ స్ధానంలో ఉన్న పడిక్కల్ తన కుడివైపునకు డైవ్ చేస్తూ అద్భుతమైన క్యాచ్ను అందుకున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను స్టార్ స్పోర్ట్స్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు వావ్ వాట్ ఏ క్యాచ్ అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
ఇక మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే.. టాస్ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. కానీ భారత బౌలర్ల ధాటికి కంగారులు తడబడుతున్నారు. 26 ఓవర్లు ముగిసే సరికి 5 వికెట్ల నష్టానికి కేవలం 126 పరుగులు మాత్రమే ఆసీస్ చేసింది. యశ్ ఠాకూర్, అర్షద్ ఖాన్ ఆసీస్ టాపార్డర్ను దెబ్బతీశారు. ప్రస్తుతం క్రీజులో కెప్టెన్ మెక్స్వీనీ(56) ఉన్నాడు.
తుది జట్లు
ఇండియా A: సాయి సుదర్శన్, ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్(వికెట్ కీపర్), దేవదత్ పడిక్కల్, రుతురాజ్ గైక్వాడ్(కెప్టెన్), రజత్ పాటిదార్, నిశాంత్ సింధు, సూర్యాంశ్ షెడ్గే, విప్రజ్ నిగమ్, అనుకుల్ రాయ్, అర్షద్ ఖాన్, యశ్ ఠాకూర్
ఆస్ట్రేలియా A: సామ్ కాన్స్టాస్, మిచెల్ ఓవెన్, జోష్ ఫిలిప్(వికెట్ కీపర్), నాథన్ మెక్స్వీనీ, లియామ్ స్కాట్, నిఖిల్ చౌదరి, విల్ సదర్లాండ్(కెప్టెన్), టాడ్ మర్ఫీ, స్పెన్సర్ జాన్సన్, రిలే మెరెడిత్, మహ్లీ బార్డ్మన్
A picture-perfect take from Devdutt Padikkal! 📸 Arshad Khan gets Josh Philippe as Team India tighten their grip! 🔥 #INDAvAUSA 👉 Streaming Live Now https://t.co/zk2ABY21JG https://t.co/cPe9azH3Pd
— Star Sports (@StarSportsIndia) October 6, 2026