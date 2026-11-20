Photo Credit: BCCI Twitter
ఏసీసీ మెన్స్ ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ టోర్నీలో ఇండియా-ఏ జట్టు శుభారంభం చేసింది. 333 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన నేపాల్ జట్టు భారత బౌలర్ల ధాటికి 11.3 ఓవర్లలో 26 పరుగులకే కుప్పకూలింది. దీంతో ఇండియా-ఏ జట్టు 306 పరుగుల తేడాతో భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. పేసర్లు ప్రిన్స్ యాదవ్ 5 వికెట్లు, హర్షిత్ రానా 4 వికెట్లతో నేపాల్ నడ్డివిరిచారు.
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ఈ ఇద్దరి ధాటికి నేపాల్ బ్యాటింగ్ కకావికలమైంది. నేపాల్ బ్యాటర్లలో 11 మంది సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితం కాగా, ఐదుగురు బ్యారట్లు డకౌట్గా వెనుదిరగడం గమనార్హం. లిస్ట్-ఏ క్రికెట్ చరిత్రలోనే ఇండియా-ఏ జట్టుకు ఇదే అతిపెద్ద విజయం కావడం విశేషం. గతంలో 2018లో లీసెష్టర్షైర్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఇండియా-ఏ జట్టు 281 పరుగుల తేడాతో విజయాన్ని అందుకోవడమే ఇప్పటివరకు అత్యుత్త మంగా ఉండేది. తాజాగా ఆ రికార్డును తిలక్ వర్మ సేన సవరించింది.
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అంతకముందు తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఇండియా-ఏ జట్టు నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 332 పరుగులు చేసింది. కుమార్ కుషాగ్ర (117), తిలక్ వర్మ (107) సెంచరీలతో అదరగొట్టారు. చివర్లో సూర్యాన్ష్ షెడ్గే (14 బంతుల్లో 36 నాటౌట్) దంచికొట్టడంతో ఇండియా-ఏ భారీ స్కోరు చేసింది. నేపాల్ బౌలర్లలో లలిత్ రాజ్బన్షీ, సందీప్ లమిచానే చెరో 3 వికెట్లు తీయగా, నందన్ యాదవ్ రెండు, పవన్ సరాఫ్ ఒక వికెట్ పడగొట్టాడు.
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— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
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— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 20, 2026
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