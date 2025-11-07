 దక్షిణాఫ్రికాను గెలిపించిన డికాక్‌ | De Kock leads South Africa to victory in second ODI | Sakshi
దక్షిణాఫ్రికాను గెలిపించిన డికాక్‌

Nov 7 2025 3:16 AM | Updated on Nov 7 2025 3:16 AM

De Kock leads South Africa to victory in second ODI

ఫైసలాబాద్‌: పాకిస్తాన్‌తో గురువారం జరిగిన రెండో వన్డే మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికా జట్టు ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను 1–1తో సమం చేసింది. టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న పాకిస్తాన్‌ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 269 పరుగులు చేసింది. 

సయీమ్‌ అయూబ్‌ (53; 5 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), సల్మాన్‌ ఆఘా (69; 5 ఫోర్లు),  నవాజ్‌ (59; 3 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) అర్ధ సెంచరీలు సాధించారు. దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లు నాండ్రె బర్గర్‌ 4 వికెట్లు, పీటర్‌ 3 వికెట్లు తీశారు. అనంతరం దక్షిణాఫ్రికా 40.1 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి 270 పరుగులు సాధించి గెలిచింది. 

‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌’ డికాక్‌ (119 బంతుల్లో 123; 8 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లు) అజేయ సెంచరీతో దక్షిణాఫ్రికాను విజయతీరాలకు చేర్చాడు. టోనీ జోర్జి (63 బంతుల్లో 76; 9 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు) కూడా రాణించాడు. 

