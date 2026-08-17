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2026 ఏషియన్ గేమ్స్ కోసం 15 మంది సభ్యుల ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్టును ఇవాళ ప్రకటించారు. జపాన్లోని ఐచి-నగోయాలో సెప్టెంబర్ 24 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు జరగనున్న ఈ టోర్నీలో దర్విష్ రసూలీ ఈ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు.
ఈ జట్టులో ఎక్కువగా యువ ఆటగాళ్లకు అవకాశం లభించింది. ఇటీవల ముగిసిన స్థానిక టోర్నీలో (షపగీజా క్రికెట్ లీగ్) రాణించిన పలువురు ఆటగాళ్లు ఈ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నారు.
రషీద్ ఖాన్కు చోటు లేదు
ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రెగ్యులర్ కెప్టెన్ రషీద్ ఖాన్ ఈ జట్టులో లేడు. స్టార్ ఓపెనర్ రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్, ఆల్రౌండర్ అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ కూడా ఆసియా గేమ్స్కు దూరంగా ఉండనున్నారు.
అయితే అనుభవజ్ఞులైన నజీబుల్లా జద్రాన్, కరీమ్ జనత్ జట్టులో కొనసాగనున్నారు. వీరి అనుభవం యువ ఆటగాళ్లకు ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది.
షపగీజా లీగ్లో అదరగొట్టిన ఆటగాళ్లకు అవకాశం
టాపార్డర్ బ్యాటర్ మొహమ్మద్ అక్రమ్ షపగీజా లీగ్లో అద్భుత ప్రదర్శనతో జట్టులో చోటు సంపాదించాడు. ఎనిమిది ఇన్నింగ్స్ల్లో అతడు 339 పరుగులు, ఒక సెంచరీ, రెండు అర్ధసెంచరీలు చేశాడు.
ఆల్రౌండర్ ఇస్మత్ ఆలం కూడా లీగ్లో 294 పరుగులతో పాటు 9 వికెట్లు తీసి సత్తా చాటాడు. అతడికి షపగీజా లీగ్ బెస్ట్ ప్లేయర్ అవార్డు కూడా లభించింది.
వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ మొహమ్మద్ ఇషాక్, హసన్ ఈసాఖైల్, ఖాలిద్ తానివాల్, ఇమ్రాన్ మిర్ వంటి యువ ఆటగాళ్లకు కూడా అవకాశం లభించింది.
ఏషియన్ గేమ్స్కు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్టు
దర్విష్ రసూలీ (కెప్టెన్), మొహమ్మద్ ఇషాక్ (వికెట్ కీపర్), మొహమ్మద్ అక్రమ్, హసన్ ఈసాఖైల్, ఖాలిద్ తానివాల్, ఇమ్రాన్ మిర్, ఫైసల్ ఖాన్ షినోజాదా, నజీబుల్లా జద్రాన్, ఫర్మానుల్లా సఫీ, ఇస్మత్ ఆలం, కరీమ్ జనత్, నంగ్యాల్ ఖరోటీ, అరబ్ గుల్ మొమంద్, ఫరీదూన్ దావుద్జాయ్, అబ్దుల్లా అహ్మద్జాయ్.
ఏషియన్ గేమ్స్కు ముందు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ భారత్తో మూడు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ (ఢిల్లీలో) ఆడనుంది. దీంతో ఆసియా గేమ్స్కు ఎంపికైన యువ ఆటగాళ్లకు అంతర్జాతీయ స్థాయి అనుభవం పొందే అవకాశం కూడా లభించనుంది.