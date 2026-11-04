 'అందుకే సిరాజ్‌ను ప‌క్క‌న‌బెట్టాం' | Captain-Gill-Clarity-Why-Siraj-Kuldeep-Not-Playing-XI Vs NZ-1st ODI | Sakshi
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NZ Vs IND 1st ODI: 'అందుకే సిరాజ్‌ను ప‌క్క‌న‌బెట్టాం'

Nov 4 2026 9:09 AM | Updated on Nov 4 2026 9:15 AM

Captain-Gill-Clarity-Why-Siraj-Kuldeep-Not-Playing-XI Vs NZ-1st ODI

Photo Credit: Twitter

న్యూజిలాండ్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి వ‌న్డేలో సీనియ‌ర్ పేస‌ర్ మ‌హ్మ‌ద్ సిరాజ్‌తో పాటు స్పెష‌లిస్ట్ స్పిన్న‌ర్ కుల్దీప్ యాద‌వ్‌ల‌ను తుదిజ‌ట్టు నుంచి త‌ప్పించ‌డంపై భార‌త కెప్టెన్ శుబ్‌మ‌న్ గిల్ స్పందించాడు. టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న అనంత‌రం జ‌ట్టు కూర్పుపై మాట్లాడాడు. 

‘‘మేము తొలుత బౌలింగ్ చేయాల‌నుకుంటున్నాం. వాతావ‌ర‌ణం కొద్దిగా మేఘావృతమై ఉంది. వ‌ర్షం అంత‌రాయంతో ఓవ‌ర్లు త‌గ్గిన‌ప్ప‌టికీ, స్కోరుబోర్డుపై మంచి టార్గెట్ ఉండ‌డం ఎల్ల‌ప్పుడూ మంచిదే. ఇక వ‌న్డే సిరీస్ కోసం మేము చేసుకున్న స‌న్నాహ‌కాలు బాగున్నాయి. ప్రాక్టీస్ సెష‌న్లు చాలా బాగా జ‌రిగాయి. 

కోహ్లి, రోహిత్ భాయ్‌ల‌తో పాటు మేమంతా ఈ సిరీస్ కోసం ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నాం. సిరాజ్‌ను త‌ప్పించ‌డం వెనుక ఎలాంటి ఉద్దేశం లేదు. జ‌ట్టు ప్ర‌యోజ‌నాల కోస‌మే అత‌డిని త‌ప్పించాం. రాబోయే మ్యాచ్‌లో అత‌డు కీల‌కం కానున్నాడు. ఇక మ్యాచ్‌లో న‌లుగురు ప్ర‌ధాన పేస‌ర్ల కాంబినేష‌న్ ఉండాల‌ని కోచ్ గంభీర్ భావించ‌డంతోనే, ఆల్‌రౌండ‌ర్ నితీశ్‌రెడ్డికి చోటు ద‌క్క‌లేదు. 

ఆల్‌రౌండ‌ర్లుగా న‌మ‌న్ ధీర్‌, అక్ష‌ర్‌ప‌టేల్ స్పిన్ బాధ్య‌త‌లు మోయ‌నుండ‌డంతో కుల్దీప్‌ను బెంచ్‌కు ప‌రిమితం చేయాల్సి వ‌చ్చింది. వ‌చ్చే ఏడాది వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ నేప‌థ్యంలో ఈ సిరీస్ మాకు మంచి స‌న్నాహ‌కంగా భావిస్తున్నాం’’ అని చెప్పుకొచ్చాడు.

తొలి వ‌న్డేకు భార‌త జ‌ట్టు: శుభ్‌మన్ గిల్ (కెప్టెన్‌), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్, అక్షర్ పటేల్, కెఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్‌), నమన్ ధీర్, అన్షుల్ కాంబోజ్, ఔకిబ్ నబీ, గుర్నూర్ బ్రార్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్

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టీమిండియాకు శుభ‌వార్త‌.. అత‌డు వ‌చ్చేస్తున్నాడు!

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