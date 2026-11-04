 సీరియస్‌గా మాట్లాడుకున్న గంభీర్‌, కోహ్లి! | Kohli-Gambhir Were-Engaged Intense Conversation-Toss Time-1st ODI | Sakshi
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సీరియస్‌గా మాట్లాడుకున్న గంభీర్‌, కోహ్లి!

Nov 4 2026 8:30 AM | Updated on Nov 4 2026 8:41 AM

Kohli-Gambhir Were-Engaged Intense Conversation-Toss Time-1st ODI

Photo Credit: Twitter

న్యూజిలాండ్‌తో తొలి వ‌న్డేలో టాస్ గెలిచిన టీమిండియా బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. సీనియ‌ర్ పేస‌ర్ మ‌హ్మ‌ద్ సిరాజ్‌ను ప‌క్క‌న‌బెట్టి అర్ష‌దీప్‌, అకిబ్ న‌బీ, గుర్నూర్ బ్రార్‌, అన్షుల్ కంబోజ్‌ల‌తో బ‌రిలోకి దిగింది. టాస్ స‌మ‌యంలో డ‌గౌట్‌లో గంభీర్‌, కోహ్లి సీరియ‌స్‌గా చ‌ర్చించుకోవ‌డం కెమెరా కంటికి చిక్కింది. వీరిద్ద‌రు ఏం మాట్లాడుకున్నారో తెలియ‌దు కానీ, ఎప్పుడు చర్చ జరిగినా ఆస‌క్తిక‌రంగానే క‌నిపిస్తుంది. 

గతంలో వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న పాత ఐపీఎల్ విభేదాల కారణంగా, నెట్స్‌లో వీరి బాడీ లాంగ్వేజ్ పరస్పర చర్చలపై మీడియా, అభిమానులు ఎప్పుడూ ఆసక్తిగా గమనిస్తూ ఉంటారు. సిరీస్ మ్యాచ్‌లకు ముందు ప్రాక్టీస్ నెట్స్‌లో వీరిద్దరూ తీవ్రమైన వ్యూహాత్మక చర్చల్లో మునిగిపోవడం సాధారణంగా కనిపిస్తుంది. 

కోహ్లీ బ్యాటింగ్ చేస్తుండగా గంభీర్ దగ్గరుండి గమనించడం, టెక్నిక్, మ్యాచ్ ప్లానింగ్‌పై ఇద్దరూ సుదీర్ఘంగా మాట్లాడుకోవడంపై సోషల్ మీడియాలో తరచూ వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. అయితే తాజాగా కివీస్‌తో తొలి వన్డే ప్రారంభానికి ముందు పిచ్ ప‌రిస్థితులు, బ్యాటింగ్ స్థితిగ‌తుల‌పై కోహ్లి, గంభీర్ పిచ్చాపాటిగా మాట్లాడుకొని ఉంటార‌ని అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

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