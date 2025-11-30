రెండో టి20లో బంగ్లాదేశ్‌ విజయం

4 వికెట్ల తేడాతో ఓడిన ఐర్లాండ్
చిట్టోగ్రామ్: ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన బంగ్లాదేశ్ జట్టు... ఐర్లాండ్తో రెండో టి20లో విజయం సాధించింది. మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భాగంగా తొలి మ్యాచ్లో పరాజయం పాలైన బంగ్లాదేశ్... రెండో మ్యాచ్లో గెలిచి సిరీస్ను 1–1తో సమంచేసింది. శనివారం జరిగిన పోరులో ఆతిథ్య బంగ్లాదేశ్ 4 వికెట్ల తేడాతో ఐర్లాండ్ను చిత్తుచేసింది. టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్కు దిగిన ఐర్లాండ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 170 పరుగులు చేసింది.
టకర్ (32 బంతుల్లో 41; 4 ఫోర్లు) టాప్ స్కోరర్ కాగా... కెపె్టన్ పాల్ స్టిర్లింగ్ (14 బంతుల్లో 29; 3 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు), టిమ్ టెక్టర్ (25 బంతుల్లో 38; 4 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు) రాణించారు. బంగ్లాదేశ్ బౌలర్లలో మెహదీ హసన్ మిరాజ్ 25 పరుగులిచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టగా... తన్జీమ్ హసన్ షకీబ్, మొహమ్మద్ సైఫుద్దీన్ చెరో వికెట్ పడగొట్టారు. అనంతరం లక్ష్యఛేదనలో బంగ్లాదేశ్ 19.4 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 174 పరుగులు చేసింది.
‘ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’, కెప్టెన్ లిటన్ దాస్ (37 బంతుల్లో 57; 3 ఫోర్లు, 3 సిక్స్లు) హాఫ్సెంచరీతో రాణించగా... పర్వేజ్ హుసేన్ (28 బంతుల్లో 43; 5 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు) ఆకట్టుకున్నాడు. ఒక దశలో 138/2తో పటిష్ట స్థితిలో కనిపించిన బంగ్లాదేశ్ ఆ తర్వాత వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయి కాస్త ఇబ్బందిపడింది.
తన్జిద్ హసన్ (7), తౌహిద్ హృదయ్ (6), నూరుల్ హసన్ (5) విఫలమయ్యారు. దీంతో ఉత్కంఠ రేగినా... ఆఖర్లో సైఫుద్దీన్ (7 బంతుల్లో 17 నాటౌట్; 2 ఫోర్లు, 1 సిక్స్) కీలక పరుగులు చేసి మరో రెండు బంతులు మిగిలుండగా... జట్టును గెలిపించాడు. ఐర్లాండ్ బౌలర్లలో మార్క్ అడైర్, గారెత్ చెరో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. ఇరు జట్ల మధ్య నిర్ణయాత్మక మూడో టి20 మంగళవారం జరగనుంది.