 ఆసీస్ క్రికెటర్‌ రిటైర్మెంట్‌.. ఇకపై ‘నా’ దేశానికి ఆడతా! | Australia All-Rounder Moises Henriques Retires From BBL And Domestic Cricket, Eyes Portugal Career | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించిన ఆసీస్ స్టార్‌.. ‘నా’ దేశానికి ఆడతా!

Jul 16 2026 11:07 AM | Updated on Jul 16 2026 11:33 AM

Australia Veteran Announces Retirement Will Play For Portugal

ఆస్ట్రేలియా వెటరన్‌ క్రికెటర్‌ మోజెస్‌ హెన్రిక్స్‌ రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించాడు. బిగ్‌ బాష్‌ లీగ్‌తో పాటు ఆసీస్‌ దేశవాళీ క్రికెట్‌కూ వీడ్కోలు పలికాడు. కాగా 2009 -2021 మధ్య హెన్రిక్స్‌ ఆస్ట్రేలియా తరఫున అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ ఆడాడు.

ఈ బ్యాటింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ తన అంతర్జాతీయ కెరీర్‌లో మొత్తంగా నాలుగు టెస్టులు, 16 వన్డేలు, 24 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. టెస్టుల్లో 164, వన్డేల్లో 117, టీ20లలో 355 పరుగులు సాధించిన మోజెస్‌ హెన్రిక్స్‌.. ఆయా ఫార్మాట్లలో వరుసగా రెండు, ఎనిమిది, ఏడు వికెట్లు కూల్చాడు.

ఐపీఎల్‌లోనూ..
ఇక ఐపీఎల్‌లో 62 మ్యాచ్‌లు ఆడిన హెన్రిక్స్‌.. 1000 పరుగులు చేయడంతో పాటు 42 వికెట్లు పడగొట్టాడు. సన్‌రైజర్స్‌  హైదరాబాద్‌ జట్టుకు ప్రాతినిథ్యం వహించాడు. కాగా 2021లో ఆసీస్‌ తరఫున చివరి మ్యాచ్‌ ఆడిన హెన్రిక్స్‌.. బిగ్‌ బాష్‌ లీగ్‌ (బీబీఎల్‌), దేశీ క్రికెట్లో యాక్టివ్‌గా ఉన్నాడు. బీబీఎల్‌లో సిడ్నీ సిక్సర్స్‌ తరఫున కీలకంగా వ్యవహరించిన ఈ ఆల్‌రౌండర్‌.. దేశవాళీ క్రికెట్‌లో న్యూ సౌత్‌ వేల్స్‌కు ఆడుతున్నాడు.

పోర్చుగల్‌లో జన్మించి..
అయితే, టీ20 ప్రపంచకప్‌-2028 టోర్నీకి అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ మండలి కొత్త ఫార్మాట్‌ రూపొందించిన తరుణంలో మోజెస్‌ హెన్రిక్స్‌ ఆసీస్‌ క్రికెట్‌ నుంచి పూర్తిస్థాయిలో తప్పుకోవడం గమనార్హం. కాగా మోజెస్‌ హెన్రిక్స్‌ పోర్చుగల్‌లో జన్మించాడు. ఆ తర్వాత క్రికెట్‌ కెరీర్‌ కోసం ఆస్ట్రేలియాకు వలస వచ్చాడు.

ఇక ఇప్పుడు తన సొంత దేశం పోర్చుగల్‌ తరఫున క్రికెట్‌ ఆడాలని మోజెస్‌ హెన్రిక్స్‌ నిర్ణయించుకున్నాడు. టీ20 ప్రపంచకప్‌-2028లో భాగంగా యూరోపియన్‌ క్వాలిఫయింగ్‌ పోటీల్లో పోర్చుగల్‌ తరఫున అతడు ఆడేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఈ నేపథ్యంలో పూర్తిస్థాయిలో ఈ టోర్నీపై దృష్టి సారించేందుకు 39 ఏళ్ల హెన్రిక్స్‌ ఆసీస్‌ క్రికెట్‌కు దూరమైనట్లు తెలుస్తోంది.

పరుగుల వరద.. వికెట్ల వీరుడు
ఆస్ట్రేలియా దేశవాళీ క్రికెట్‌లో న్యూ సౌత్‌వేల్స్‌ జట్టు తరఫున 2006లో అరంగేట్రం చేశాడు మోజెస్‌ హెన్రిక్స్‌. అదే ఏడాది లిస్ట్‌-ఎ క్రికెట్‌లోనూ అడుగుపెట్టి సత్తా చాటాడు. ఈ క్రమంలోనే రెండేళ్ల తర్వాత అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అరంగేట్రం చేశాడు.

మొత్తంగా 131 ఫస్ట్‌క్లాస్‌ మ్యాచ్‌లు, 141 లిస్‌​-ఎ మ్యాచ్‌లు, 301 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడిన హెన్రిక్స్‌.. 6830, 3812, 5747 పరుగులు సాధించాడు. మీడియం పేసర్‌ అయిన అతడు మొత్తంగా మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి 333 వికెట్లు కూల్చాడు. ఇక బీబీఎల్‌లో 3324 పరుగులు సాధించడంతో పాటు.. సిడ్నీ సిక్సర్స్‌ కెప్టెన్‌గా 2019, 2020లో టైటిల్‌ అందించాడు.

చదవండి: ఇంగ్లండ్‌ టెస్టు కోచ్‌గా అశ్విన్‌?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘చెన్నై లవ్‌స్టోరీ’ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

'ఓ.! సుకుమారి' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ మారథాన్‌కు ‘సిల్వర్‌ స్టాండర్డ్‌’ గుర్తింపు (ఫొటోలు)
photo 4

రాధిక భర్త శరత్‌కుమార్ బర్త్ ‍డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

ముద్రగడకు కన్నీటి వీడ్కోలు.. పాడె మోసిన వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
IMD Alert Heavy Rains In August 1
Video_icon

రైతన్నలకు గుడ్ న్యూస్.. ఆగస్టులో దంచుడే దంచుడు
Manichandra Incident In United States Of America 2
Video_icon

స్కై డైవింగ్.. అమెరికాలో తెలుగు యువకుడు మృతి
Spain Vs Argentina In Fifa World Cup Finals 2026 3
Video_icon

ఫైనల్స్ కు అర్జెంటీనా.. సెమీస్ లో ఇంగ్లాండ్ చిత్తు..
Lock Up Death Incident In Cherukumudi Nellore 4
Video_icon

ఏపీలో సంచలనం రేపుతున్న మరో లాకప్ డెత్..?
MLA Sanjay Kumar Viral Video In Social Media 5
Video_icon

ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కు ఘోర అవమానం
Advertisement
 