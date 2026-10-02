ఆసియా క్రీడలు 2026లో భారత మహిళల రీకర్వ్ ఆర్చరీ జట్టు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. శుక్రవారం జరిగిన ఫైనల్ పోరులో దక్షిణ కొరియాపై 5-3 తేడాతో సంచలన విజయం సాధించిన భారత జట్టు..ఈ విభాగంలో మొట్టమొదటి ఏషియడ్ పసడి పతకాన్ని ముద్దాడింది.
సెమీఫైనల్లో చైనాను 5-1తో చిత్తు చేసిన అంకితా భకత్, కీర్తి శర్మ, కుమ్కుమ్ మొహద్లతో కూడిన భారత బృందం.. తుది పోరులోనూ అదే జోరును కొనసాగించింది.
ఈ చారిత్రాత్మక విజయంతో భారత్ పతకాల పట్టికలో తన స్థానాన్ని మరింత మెరుగుపరుచుకుంది. ఇప్పటివరకు ఈ ఏషియన్ గేమ్స్లో మొత్తం 67 పతకాలు సాధించింది. అందులో 11 బంగారు పతకాలతో పాటు 23 సిల్వర్,33 బ్రాంజ్ మెడల్స్ ఉన్నాయి.
చదవండి: వన్డే వరల్డ్కప్ షెడ్యూల్ విడుదల.. భారత్-పాక్ మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే?