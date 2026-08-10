 యూపీలో రాజకీయ భూకంపం రానుందా? 403 సీట్లు మరీ.. | Why Congress Is Pushing Samajwadi Party For Early Seat Sharing Talks | Sakshi
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యూపీలో రాజకీయ భూకంపం రానుందా? 403 సీట్లు మరీ..

Aug 10 2026 3:29 PM | Updated on Aug 10 2026 4:11 PM

Why Congress Is Pushing Samajwadi Party For Early Seat Sharing Talks

ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం సమాజ్‌వాదీ పార్టీతో సీట్ల సర్దుబాటు చర్చలు ముందుగానే ప్రారంభం కావాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ కోరుతోంది. అయితే, రాష్ట్రంలోని 403 నియోజకవర్గాల్లో ఎక్కువ వాటా పొందడమే పార్టీ లక్ష్యం కాదు. దానికి బదులుగా, సంస్థాగత బలం, అభ్యర్థి సామర్థ్యం, కుల సమీకరణాలు, సమాజ్‌వాదీ పార్టీ మద్దతు కలిసొచ్చే గెలుపు అవకాశాలు ఉన్న స్థానాలపై చర్చలు జరగాలని పార్టీ కోరుతోంది. అలాంటి నియోజకవర్గాల్లో కూటమికి విజయం సాధించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని భావిస్తోంది.

ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో పరిమిత ఉనికి మాత్రమే ఉన్న కాంగ్రెస్‌కు ఈ విధానం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో సమాజ్‌వాదీ పార్టీతో కలిసి పోటీ చేసిన తర్వాత పార్టీ పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడింది. ఇరు పార్టీలు కూడా 403 అసెంబ్లీ స్థానాలన్నింటిపైనా సర్వేలు నిర్వహిస్తున్న వేళ భవిష్యత్తులో ఏ పార్టీ ఎక్కడ పోటీ చేయాలన్న చర్చలకు ఇది పునాది వేయొచ్చు.

సీట్ల సర్దుబాటు పరిమితం కాలేదు
సీట్ల సర్దుబాటు ప్రధానంగా ఎన్ని స్థానాలు దక్కాయన్న లెక్కల ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని కాంగ్రెస్ నాయకులు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. తమకు వాస్తవికంగా గెలిచే అవకాశం ఉన్న కొద్దిపాటి స్థానాలపై దృష్టి పెట్టినా, గెలుపు అవకాశాలే ప్రమాణంగా ఉండాలని పార్టీ కోరుతోంది.

“ఒక విషయం అంశంలో మేము స్పష్టంగా ఉన్నాం. మా ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి సిద్ధంగా ఉండాలని కోరుతున్నాం. అయితే అది సమాజ్‌వాదీ పార్టీ నిర్ణయం. రాష్ట్రంలో మా ఉనికిని పెంచుకోవాలని కోరుతున్నాం. అందుకోసం మంచి స్థానాల్లో పోటీ చేయడం ముఖ్యం” అని ఓ కాంగ్రెస్ నాయకుడు తెలిపారు.

“ఒక పార్టీ వరుసగా మూడు సార్లు ఓడిపోయిన స్థానాన్ని మళ్లీ అదే పార్టీకి ఇవ్వడం వల్ల కూటమికి ఉపయోగం ఉండదు. మరో పార్టీ అభ్యర్థి తన ఓట్లతో పాటు భాగస్వామ్య పార్టీ ఓట్లను కూడా కలిపి తెచ్చుకోగలిగితే అది మరింత బలమైన అవకాశం అవుతుంది” అని ఓ కాంగ్రెస్ ఎంపీ తెలిపారు.

కాంగ్రెస్ లక్ష్యం రెండు విధాలుగా ఉంది. అసెంబ్లీలో ప్రాతినిధ్యాన్ని పెంచుకోవడం, ఉత్తరప్రదేశ్‌లో బలహీనమైన సంస్థాగత వ్యవస్థను తిరిగి నిర్మించుకోవడం. 403 స్థానాల్లో చేస్తున్న సర్వేలు కాంగ్రెస్-సమాజ్‌వాదీ పార్టీ ఒప్పందాన్ని ప్రభావితం చేయొచ్చు. ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్, సమాజ్‌వాదీ పార్టీలు విడివిడిగా 403 నియోజకవర్గాలన్నింటినీ అంచనా వేస్తున్నాయి.

గత ఎన్నికల ఫలితాలు, కుల సమీకరణాలు, సంస్థాగత బలం, అభ్యర్థుల సామర్థ్యం, రెండు పార్టీల మద్దతు వర్గాలు పరస్పరం బదిలీ అయ్యే అవకాశం వంటి అంశాలను ఈ సర్వేలు పరిశీలించే అవకాశం ఉంది.

“ముందుగా జరిగిన సమావేశంలో 403 స్థానాలన్నింటిపైనా సిద్ధం కావాలని, సంస్థను బలోపేతం చేయాలని నిర్ణయించాం. అయితే ఎన్నికలు దగ్గరపడే వేళ కుల సమీకరణాలు, సమాజ్‌వాదీ పార్టీ మద్దతు వల్ల కాంగ్రెస్‌కు గెలుపు అవకాశాలు ఉన్న స్థానాలను గుర్తించాలి” అని ఓ కాంగ్రెస్ ఎంపీ తెలిపారు. “సాధారణ అంగీకారానికి రావడానికి సమాజ్‌వాదీ పార్టీ తన సర్వే చేస్తోంది. కాంగ్రెస్ కూడా తన సర్వే చేస్తోంది. తుది నిర్ణయం పార్టీ నాయకత్వం తీసుకుంటుంది” అని మరో కాంగ్రెస్ ఎంపీ తెలిపారు.

మా వాటా ఎక్కువ: సమాజ్‌వాదీ పార్టీ
భవిష్యత్తులో ఏ ఒప్పందం జరిగినా రాష్ట్రంలో రెండు పార్టీల బలాబలాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాంగ్రెస్ అసెంబ్లీలో తన ఉనికిని పెంచుకోవాలని చూస్తుండగా, సమాజ్‌వాదీ పార్టీ రాష్ట్రంలో పెద్ద భాగస్వామ్య పార్టీగా ఉంది. కూటమి నిర్ణయాలు అగ్ర నాయకత్వమే తీసుకుంటుందని ఓ సీనియర్ సమాజ్‌వాదీ పార్టీ నాయకుడు తెలిపారు. కాంగ్రెస్ అంతర్గత విషయాలపై వ్యాఖ్యానించలేమని చెప్పారు. “2027 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కంటే మా వాటా ఎక్కువ. అభ్యర్థుల గెలుపు అవకాశాల ఆధారంగానే సీట్ల పంపకం ఉంటుంది” అని ఆయన తెలిపారు.

ఇదిలా ఉండగా కాంగ్రెస్ ఈ సంబంధాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటుందో సంకేతాలు ఇచ్చింది. ఇటీవల ఉత్తరప్రదేశ్‌కు ఏఐసీసీ ఇన్‌ఛార్జ్‌గా నియమితులైన రాజేంద్ర పాల్ గౌతమ్, పార్టీ “సమానత్వం, గౌరవం”తో అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుందని తెలిపారు.

2017 ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో రెండు పార్టీలు కలిసి పోటీ చేశాయి. అయితే ఆశించిన ఫలితం రాలేదు. సమాజ్‌వాదీ పార్టీ 47 స్థానాలు, కాంగ్రెస్ 7 స్థానాలు గెలుచుకోగా, 403 సభ్యుల అసెంబ్లీలో బీజేపీ 312 స్థానాలతో ఘన విజయం సాధించింది.

చర్చలు ఆలస్యం కావడం, నియోజకవర్గ స్థాయిలో తగిన సమన్వయం లేకపోవడం కూటమికి నష్టం చేశాయని కాంగ్రెస్ నాయకులు చెబుతున్నారు. రెండు పార్టీల మధ్య 20కి పైగా స్థానాల్లో “స్నేహపూర్వక పోటీలు” కూడా జరిగాయి.

“చర్చలు ఆలస్యం కావడం, నియోజకవర్గ స్థాయిలో తగిన సమన్వయం లేకపోవడం వల్ల గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూటమి ప్రభావం భూమి స్థాయిలో కనిపించలేదు” అని రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంకా గాంధీ వాద్రాతో జరిగిన ఉత్తరప్రదేశ్ ఎంపీల సమావేశానికి హాజరైన ఓ కాంగ్రెస్ నాయకుడు తెలిపారు.

ఈ సమావేశం పార్లమెంట్ సమావేశాల సమయంలో జరిగింది. సమాజ్‌వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేశ్‌ యాదవ్ ఢిల్లీలో రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంకా గాంధీని కలిసిన తర్వాత ఇది జరిగింది.

“కూటమి చివరి క్షణంలో నిర్ణయమయ్యేది కాదు. కలిసి వెళ్లాలా వద్దా అన్నది ముందుగానే నిర్ణయించాలి. గత అనుభవాల దృష్ట్యా ఇది కీలకం” అని ఓ సీనియర్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ తెలిపారు. 2022 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రెండు పార్టీలు విడిగా పోటీ చేశాయి. ఆ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కేవలం 2 స్థానాలకు మాత్రమే పరిమితమైంది.

2024 ఎన్నికలు కాంగ్రెస్‌కు కొత్త మోడల్‌ 
యూపీ 2017 ఎన్నికలు హెచ్చరికగా నిలిస్తే, 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికలు కాంగ్రెస్ అనుసరించాలనుకుంటున్న మోడల్‌గా నిలిచాయి. లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో సమాజ్‌వాదీ పార్టీ, కాంగ్రెస్ మళ్లీ కూటమిగా పోటీ చేశాయి. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని 80 లోక్‌సభ స్థానాల్లో సమాజ్‌వాదీ పార్టీ 62 స్థానాలు, కాంగ్రెస్ 17 స్థానాల్లో పోటీ చేసింది. సమాజ్‌వాదీ పార్టీ 37 స్థానాలు, కాంగ్రెస్ 6 స్థానాలు గెలిచాయి. మొత్తం గెలిచిన స్థానాల సంఖ్య 43కి చేరింది. 2019 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలో 62 స్థానాలు గెలిచిన బీజేపీ 33 స్థానాలకు పరిమితమైంది.

తాము ఎన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేశామన్న దానికంటే, కూటమి బలాన్ని విజయాలుగా మార్చగలిగే నియోజకవర్గాలు దక్కాయా అన్నదే ముఖ్యం అని కాంగ్రెస్ భావిస్తోంది. అదే సూత్రాన్ని ఇప్పుడు 403 స్థానాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అమలు చేయాలని కోరుతోంది.

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