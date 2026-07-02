విజయ్ చుట్టూ రహస్య వలయం.. బయటపడిన షాకింగ్ నిజాలు

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తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి.జోసెఫ్ విజయ్ చుట్టూ రాజకీయ సలహాదారులు, సినీ మేనేజర్లు, ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్లు, ఎన్నికల వ్యూహకర్తలు, పాత్రికేయులు, వ్యాపార భాగస్వాములు, ఎన్నాళ్లుగానో ఆయనతో ఉన్న నమ్మకస్తులు కలిసి ఉన్నారని ‘‘ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్’’ పేర్కొంది.
వారిలో చాలామంది పార్టీ వ్యవహారాలు, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు, విజయ్ వ్యక్తిగత వర్గం మధ్య స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నారని, దీనితో పాలనకు, వ్యక్తిగత సంబంధాలకు మధ్య ఉన్న హద్దులు మసకబారుతున్నాయన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ నిర్ణయాలపై ప్రభావం చూపుతున్నట్టు కనిపిస్తున్న వ్యక్తులను తరచూ సోషల్ మీడియా పోస్టులు లేదా ప్రతిపక్ష ఆరోపణల ద్వారానే గుర్తిస్తున్నారని విమర్శకులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ కథనం ప్రకారం.. జూన్ 30న డీఎంకే సంస్థాగత కార్యదర్శి ఆర్.ఎస్.భారతి పోలీసు డైరెక్టర్ జనరల్కు ఫిర్యాదు చేశారు. మంత్రి మండలి సమావేశాలు, అధికారిక సమీక్షలు, ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన జరిగిన ఇతర గోప్య సమావేశాల్లో జాన్ అరోకియాసామి, విష్ణు రెడ్డి పాల్గొన్నారని ఆరోపిస్తూ వారిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని కోరారు.
ఆ ఫిర్యాదులో అధికార రహస్యాల చట్టం సహా ఇతర చట్టాల ఉల్లంఘన జరిగి ఉండొచ్చని పేర్కొన్నారు. గోప్యంగా నిర్వహించే ప్రభుత్వ సమావేశాల వివరాలను రహస్యంగా ఉంచాలన్న ప్రమాణాన్ని ముఖ్యమంత్రి పాటించాల్సిన బాధ్యత ఉందని అందులో పేర్కొన్నారు.
విష్ణు రెడ్డి విజయ్కు అత్యంత సన్నిహితుడిగా, జాన్ అరోకియాసామి రాజకీయ వ్యూహకర్తగా ఉన్నారని చెబుతున్నారు. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో విజయ్ ఎదుగుదలలో ఇద్దరూ కీలక పాత్ర పోషించినట్టు సమాచారం.
డీఎంకే ఎంపీ పి.విల్సన్ కూడా ఇటీవల ఈ ఇద్దరు ఉన్నతస్థాయి ప్రభుత్వ సమావేశాల్లో పాల్గొనడంపై ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వ అధికారులు కాకపోతే మరి వారు గోప్యంగా ఉంచిన పత్రాలపై చర్చ జరిగే సమావేశాలకు వారు ఏ హోదాలో హాజరయ్యారని ప్రశ్నించారు.
ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం సమీపంలో ఈ ఇద్దరికీ ప్రత్యేక గదులు కేటాయించారని కూడా విల్సన్ ఆరోపించారు. దీంతో ప్రభుత్వంలో వారి పాత్ర, వారికి ఉన్న ప్రాప్యతపై సందేహాలు మరింత పెరిగాయి.
టీవీకే ఏమంటోంది?
ఈ ఆరోపణలు సరైనవి కావని టీవీకే వర్గాలు తెలిపాయి. కీలక సమావేశాల్లో జాన్ అరోకియాసామి, విష్ణు రెడ్డి పాల్గొనేందుకు అవసరమైన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు ఉన్నాయని పేర్కొన్నాయి.
అయితే, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ కథనం ప్రకారం.. ఈ వ్యవహారం ఇద్దరితో మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. విజయ్కు ఎన్నాళ్లుగానో మేనేజర్గా ఉన్న జగదీశ్ పళనిస్వామి ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా నియమితుడైనట్టు సమాచారం. జూన్ 22న విజయ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ తన ప్రభుత్వ నియామకాన్ని వెల్లడించారు.
ఈ నియామకం దాదాపు నాలుగు రోజుల ముందే ఖరారైందని ఓ సీనియర్ టీవీకే నేత తెలిపారు. విష్ణు రెడ్డి, జాన్ అరోకియాసామిలా కాకుండా, ముఖ్యమంత్రితో తన సన్నిహిత సంబంధాన్ని ఉపయోగించి జగదీశ్ ఈ విషయాన్ని బహిరంగంగా ప్రకటించారని చెప్పారు.
మరిన్ని నియామకాలు
బెంగళూరుకు చెందిన కేవీఎన్ గ్రూప్ ఛైర్మన్, విజయ్ సినిమా జన నాయగన్ నిర్మాత కె.వెంకట నారాయణను తమిళనాడు ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా న్యూఢిల్లీలో నియమించారు. ఈ పదవికి మంత్రి హోదా ఉంటుంది. సాధారణంగా ఫోర్ట్ సెయింట్ జార్జ్, కేంద్ర ప్రభుత్వం మధ్య సంబంధాలను సమన్వయం చేసే బాధ్యత ఈ పదవిదే.
వేరుగా, విజయ్ నటించిన పలు సినిమాలకు ఛాయాగ్రాహకుడిగా పనిచేసిన మనోజ్ పరమహంసను తమిళనాడు ప్రభుత్వ ఎంజీఆర్ ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ అధినేతగా నియమించారు.
విజయ్ శిబిరంలో ప్రస్తుతం ఐదుగురు కీలక అనధికార సలహాదారులుగా పనిచేస్తున్నారు. వారు సలహాలు, సమాచారం, రాజకీయ అంచనాలు అందిస్తూ ముఖ్యమంత్రి సలహా వ్యవస్థలో భాగంగా ఉన్నారని చెబుతున్నారు.
వారిలో ఒకరు గతంలో ప్రతిపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్కు సన్నిహితంగా ఉండేవారు. ఇప్పుడు విజయ్ అంతర్గత వర్గంలో ఉన్నారు. ఆయన విష్ణు రెడ్డికి బంధువు కూడా. ఈ బృందంలో అధికారికంగా పార్టీ లేదా ప్రభుత్వంలో హోదా లేని ఇద్దరు పాత్రికేయులు కూడా ఉన్నారని సమాచారం. వారిలో ఒకరు తమిళ పత్రిక మాజీ సంపాదకుడు కాగా, మరొకరు సీనియర్ మీడియా ప్రతినిధి. బదిలీలు, సమన్వయ ప్రక్రియల వంటి పరిపాలనా అంశాలపై వారు సలహాలు ఇస్తున్నారని చెబుతున్నారు.
ఇంకా ఇద్దరు సినీ, రాజకీయ రంగాలకు చెందినవారని సమాచారం. వారిలో విజయ్ నమ్మకస్తుడైన మాజీ ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్, ప్రజా సంబంధాల అధికారి ఒకరు కాగా, మరొకరు డీఎంకే కూటమి తరఫున 2 సార్లు ఎంపీగా ఎన్నికైన వామపక్ష ఎంపీ అని సోర్సెస్ తెలిపాయి.