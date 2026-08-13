 మాజీ మంత్రితో మర్యాదగా వ్యవహరించారని.. | SI Sent to VR for Politely Serving Notice to Former Minister Kodali Nani | Sakshi
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మాజీ మంత్రితో మర్యాదగా వ్యవహరించారని..

Aug 13 2026 7:44 AM | Updated on Aug 13 2026 7:44 AM

SI Sent to VR for Politely Serving Notice to Former Minister Kodali Nani

గుడివాడ ఎస్‌ఐని వీఆర్‌కు పంపిన ప్రభుత్వం 

కొడాలి నానికి నోటీసు ఇస్తూ మర్యాదగా వ్యవహరించడమే నేరం! 

గుడివాడ రూరల్‌: వైఎస్సార్‌సీపీకి చెందిన ఓ మాజీ మంత్రికి నోటీసు ఇచ్చిన సందర్భంగా ఆ ఎస్సై మర్యాదగా వ్యవహరించడమే చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి నచ్చ­లేదు. దానిపై పచ్చ మీడియాలో పిచ్చి కథనాలు రావడం, ఆ ఎస్సైని ప్రభుత్వం వీఆర్‌కు పంపడం చకచకా జరిగిపోయాయి. సాధారణంగా విధుల్లో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం చేసిన వారిని, ప్రజల పట్ల అమర్యాదగా ప్రవర్తించిన వారిని, తీవ్ర ఆరోప­ణలు ఉన్న వారిని వీఆర్‌కు పంపుతుంటారు. 

కానీ, ఏ తప్పూ చేయని ఓ ఎస్సైని వీఆర్‌కు పంపడం అందరినీ విస్మయానికి గురి చేసింది. చంద్రబాబు సర్కారు రెడ్‌ బుక్‌ రాజ్యాంగంలో ఇది మరో కోణం. ఈ నెల 10న వైఎస్సార్‌సీపీ డీఎస్సీ ర్యాలీలు చేపట్టింది. ఈ ర్యాలీని అడ్డుకొనేందుకు ప్రభుత్వం, ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు పలువురు వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలకు ముందస్తుగా పోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చారు. కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో వైఎస్సార్‌సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి కొడాలి శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు (నాని)కి కూడా నోటీసులు జారీ చేశారు.

 ఈ నోటీసుల­ను గుడివాడ వన్‌టౌన్‌ ఎస్‌ఐ వై.వి.వి. సత్యనారాయణ ఇతర అధికారులతో కలిసి వెళ్లి కొడాలి నానికి అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా నానితో మర్యాదగా మాట్లాడారు. ఇది నచ్చని చంద్రబాబు సర్కారు ఆ ఎస్సైపై కన్నెర్ర చేసింది. ఎస్సై సత్యనారాయణను వీఆర్‌కు పంపుతూ జిల్లా ఎస్పీ విద్యా­సాగర్‌నాయుడు బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. అదే రోజు ఎస్‌ఐతో పాటు పలువురు సీఐలు, ఎస్‌ఐలు, సిబ్బంది కూడా అక్కడ ఉన్నారు. కానీ వారిపై కాకుండా కేవలం నోటీసు ఇచ్చిన ఎస్‌ఐ సత్యనారాయణపైనే చర్యలు తీసుకోవడం గమనార్హం. 

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