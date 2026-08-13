 మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్‌ అభ్యర్థిగా తూమాటి మాధవరావు | Thumati Madhavarao is candidate for post of Deputy Chairman of Council | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్‌ అభ్యర్థిగా తూమాటి మాధవరావు

Aug 13 2026 5:33 AM | Updated on Aug 13 2026 5:33 AM

Thumati Madhavarao is candidate for post of Deputy Chairman of Council

ఎమ్మెల్సీ తూమాటి మాధవరావును అభినందిస్తున్న వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి

పార్టీ ఎమ్మెల్సీలంతా పూర్తి మద్దతు ఇవ్వాలి

ఎన్నిక సాఫీగా జరిగేలా సమన్వయంతో పని చేయాలి

వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్‌ జగన్‌ దిశా నిర్దేశం

సాక్షి, అమరావతి: శాసన మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్‌ పదవికి వైఎస్సార్‌సీపీ నుంచి ఎమ్మెల్సీ తూమాటి మాధవరావును ప్రతిపాదిస్తున్నట్లు ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ప్రకటించారు. అసెంబ్లీ సమా­వేశాల నేపథ్యంలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు బుధవారం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన దిశా నిర్దేశం చేశారు. ఈ సందర్భంగా మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్‌ అభ్యర్థిగా టి.మాధవరావును ప్రకటించారు. శాసన మండ­లి డిప్యూటీ చైర్మన్‌ పోస్టు ఖాళీగా ఉన్న నేపథ్యంలో దాన్ని భర్తీ చేసే ప్రక్రియపై సమావేశంలో వైఎస్‌ జగన్‌ మాట్లాడారు. మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్‌ పదవి రాజ్యాంగ పరంగా కీలకమైందని తెలిపారు. 

అసెంబ్లీలో స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్‌ ఉన్నట్టే మండలిలో చైర్మన్, డిప్యూటీ చైర్మన్‌ ఉంటారని గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుతం శాసన మండలిలో డిప్యూటీ చైర్మన్‌ పదవి ఖాళీగా ఉందని, త్వరలో ఆ పదవి భర్తీ ప్రక్రియ ప్రారంభం కా­నుందని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో వైఎస్సార్‌­సీపీ తరఫున తూమాటి మాధవరావు అభ్యర్థి­త్వాన్ని ప్రతిపాదించాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్ల­డించారు. మాధవరావు అభ్యర్థిత్వానికి పార్టీ ఎ­మ్మెల్సీలందరూ పూర్తి మద్దతు ఇవ్వాలని సూచించారు. డిప్యూటీ ఛైర్మన్‌ ఎన్నిక ప్రక్రియ సాఫీగా జరిగేలా ఎమ్మెల్సీలంతా పరస్పర సమన్వయంతో పని చేయాలని దిశా నిర్దేశం చేశారు. పార్టీ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా ప్రతి ఒక్కరూ బా­ధ్యతగా వ్యవహరించాలని, మాధవరావు ఎన్నిక­కు అవసరమైన అన్ని చర్యలను సమన్వయంతో చేపట్టాలని వైఎస్‌ జగన్‌ స్పష్టం చేశారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫేమస్ బ్రిడ్జి దగ్గర హీరోయిన్ మమతా మోహన్ దాస్ (ఫొటోలు)
photo 2

రష్యన్ సమ్మర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న శ్రియ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రకృతి ఒడిలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ యోగా (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌లో ఎయిడ్స్‌పై అవగాహన భారీ ర్యాలీ (ఫోటోలు)
photo 5

ఐదేళ్ల తర్వాత కనిపించిన తెలుగు హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Chandrasekhar Saterical Comments on Nara Lokesh Over DSC Scam 1
Video_icon

లోకేష్ లవ్ చేసిన వాళ్లకి DSCలో 'L' లెటర్స్.. చంద్రశేఖర్ సెటర్లు..
“I’ll Work Out Even at 11 PM” Rahul Gandhi’s Fitness Mantra 2
Video_icon

రాత్రి 11 గంటలకైనా వర్కౌట్ చేస్తా.. రాహుల్ గాంధీ ఫిట్నెస్ మంత్రం..
Rainfall Deficit in Telangana.. Rising Concerns Among Farmers 3
Video_icon

తెలంగాణలో వర్షాలకు బ్రేక్.. రైతుల్లో పెరుగుతున్న ఆందోళన
Home Guard Arrested in Sai Krishna Lockup Death Case 4
Video_icon

DVR ధ్వంసం చేశాడా? సాయి కృష్ణ కేసులో హోమ్ గార్డ్ అరెస్ట్
Fashion Designer Anuroopa Allegations On TDP Women Leader Damayanthi Leelavathi 5
Video_icon

ఫ్యాషన్ డిజైనర్ తో ఇంటి, వంట పనులు. సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్
Advertisement
 