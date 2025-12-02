 ‘అప్పులు.. గొప్పలు.. అబద్ధాలు తప్ప బాబు చేసిందేమీ లేదు’ | Kurasala Kannababu Fires On Chandrababu Lies | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘అప్పులు.. గొప్పలు.. అబద్ధాలు తప్ప బాబు చేసిందేమీ లేదు’

Dec 2 2025 3:18 PM | Updated on Dec 2 2025 3:35 PM

Kurasala Kannababu Fires On Chandrababu Lies

సాక్షి, కాకినాడ జిల్లా: కూటమి సర్కార్‌ పోకడలు చూస్తే.. ఇది ప్రజాస్వామ్యమా? అనిపిస్తుందని వైఎస్సార్‌సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు మండిపడ్డారు. మనం బాగుండాలనే  స్వలాభమే కనిపిస్తుంది తప్ప.. ప్రజల బాగు కోసం ఆలోచించడం లేదు’ అని చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

‘‘గత చంద్రబాబు పాలనలో లిక్కర్ స్కామ్ అవినీతి జరిగిందని 2023లో సీఐడీ కేసు పెట్టింది‌. ఇప్పుడు అదే సీఐడీ అధికారులు ఈ కేసుకు, మాకు సంబంధం లేదని వాంగూల్మం ఇచ్చారు. చంద్రబాబు తన మీద కేసును తానే విచారించుకుని.. తానే తీర్పు ఇచ్చేస్తున్నాడు. క్యాబినెట్ తీర్మానం.. ఆర్థిక శాఖ అనుమతులు లేకుండా మద్యం విషయంలో అప్పట్లో నిర్ణయాలు జరిగాయి. తన మీద కేసును ఆయనే కొట్టేసుకుంటున్నారు.

..నిజంగా చంద్రబాబు నిరాపరాధి అయితే.. ఈ కేసును ఎందుకు కోర్టు ద్వారా విచారించుకోవడం లేదు. ఐఎఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులను బెదిరిస్తున్నారు. చంద్రబాబు పోరాటం.. ఆరాటం ఎందుకు జరుగుతుంది?. ప్రభుత్వ సొమ్ముతో సిద్దార్ధ లూథ్రా అనే న్యాయవాధికి ఫీజులు ఇచ్చి కేసులు వాదించుకుంటున్నాడు. చంద్రబాబు హయం లో స్కిల్ స్కామ్, ఇన్నర్‌ రోడ్డు వంటి పలు కేసులు ఉన్నాయి.

..చంద్రబాబుది ఎప్పుడు డబుల్ యాక్షనే. ఎన్నికలకు ముందు ఒక యాక్షన్.. ఎన్నికలు అయ్యాక మరో యాక్షన్. అప్పులు.. గొప్పలు.. అబద్ధాలు  తప్ప చంద్రబాబు చేసిందేమీ లేదు. చంద్రబాబు చేసే ఒక్క రోజు అప్పుతో ఒక మెడికల్ కళాశాల పూర్తవుతుంది. ఒక అరటిపండు అర్ధ రూపాయికి అమ్ముకునే పరిస్థితి రైతులకు దాపురించింది. వైఎస్ జగన్ హయంలో టన్ను అరటి రూ.25 వేలకు అమ్ముడు పోయింది. చంద్రబాబు రియల్ ఇంటిలెన్స్ ఏమైపోయింది?. చౌకగా వైజాగ్‌లో భూములను కార్పొరేట్ సంస్థలకు కట్టబెడుతున్నాడు. గత 18 నెలల కాలంలో  కొత్తగా ఎన్ని పెన్షన్లు ఇచ్చారో చెప్పాలి’’ అంటూ కురసాల కన్నబాబు డిమాండ్‌ చేశారు.

చంద్రబాబు డబల్ యాక్షన్ ఆయనే సీఎం, ఆయనే నిందితుడు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'కాంతార' రుక్మిణి వసంత్ హ్యాపీ మెమొరీస్ (ఫొటోలు)
photo 2

రవితేజ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' సినిమా పాట రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 3

#CycloneDitwah : తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు.. జలదిగ్బంధంలో చెన్నై (ఫొటోలు)
photo 4

ఆనంద్, వైష్ణవి చైతన్య ‘ఎపిక్’ మూవీ టైటిల్‌ గ్లింప్స్‌ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 5

మెస్సీతో మ్యాచ్‌.. ప్రాక్టీస్‌లో చెమటోడ్చిన సీఎం రేవంత్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Kurasala Kannababu Satires On Closing Cases Of Chandrababu 1
Video_icon

చంద్రబాబు డబల్ యాక్షన్ ఆయనే సీఎం, ఆయనే నిందితుడు
Buggana Rajendranath Reddy Starts Padayatra over Banana Farmers Problems 2
Video_icon

Nandyala: రైతులకు సంఘీభావంగా మాజీ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ పాదయాత్ర
Congress Leaders SLAMS Pawan Kalyan Controversy Comments 3
Video_icon

పవన్ వ్యాఖ్యలు బాధాకరం: MLC బల్మూరి వెంకట్
Karnataka New CM Siddaramaiah Key Comments 4
Video_icon

కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య కీలక వ్యాఖ్యలు
Banana Farmers Fire On Chandrababu 5
Video_icon

Farmers: ఇది చాలదా ఈ ప్రభుత్వం గురించి చెప్పడానికి
Advertisement
 