‘ఖర్గేజీ.. అంతా హైకమాండ్‌ చేతుల్లోనే ఉందా?.. మీరు హైకమాండ్‌ కాదా?

బెంగళూరు: కాంగ్రెస్‌లో హైకమాండ్‌ తీసుకునే నిర్ణయాలకే కట్టుబడి ఉండాలనేది ఎప్పట్నుంచో వస్తుంది. రాష్ట్రాల్లో ఏదైనా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన తరుణంలొ అది హైకమాండ్‌ ఫైనల్‌ చేస్తుంది. ఈ విషయంలో రాష్ట్ర సీఎంలు కూడా హైకమాండ్‌ మాటకు ఎదురుచెప్పకూడదు. ఈ తరహా పరిణామాలను తరుచూ చూస్తూనే ఉన్నాం. మరి హైకమాండ్‌ అంటే ఎవరు?, ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడే కాంగ్రెస్‌ హైకమాండ్‌ కదా.. మరి పార్టీ చీఫ్‌ అయిన మల్లిఖార్జున ఖర్గే నోట నుంచే హైకమాండ్‌ చూసుకుంటుంది అనే మాట వస్తే ఏమనాలి?

ఇప్పుడు అదే జరిగింది. ఏఐసీసీ ప్రెసిడెంట్‌ మల్లిఖార్జున ఖర్గే.. ‘హైకమాండ్‌ చేతుల్లో ఉంది’ అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. కర్ణాటక రాజకీయాల్లొ ఏమైనా మార్పులు ఉండబోతున్నాయా> సీఎంను మార్చబోతున్నారా? అని మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు ఖర్గే ఒక్క ముక్కలో తెగ్గొట్టి చెప్పేశారు. అది హైకమాండ్‌ చేతుల్లో ఉంది అంటూ దాటవేత ధోరణి అవలంభించారు. ఇది బీజేపీకి మంచి టానిక్‌లా దొరికింది. అటు కాంగ్రెస్‌ను, ఇటు ఖర్గేపై విమర్శలు చేయడానికి అవకాశం దొరికినట్లయ్యింది.

ఖర్గే చేసిన వ్యాఖ్యలపై కర్ణాటక బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్య సెటైర్లతో విరుచుపడ్డారు. ‘ ఇక్కడ హైకమాండ్‌ అంటే ఎవరు? మీరు కాదా?, కాంగ్రెస్‌ చీఫ్‌గా ఉన్న మీరు హైకమాండ్‌ కాదా?, మరి ఇంకా హైకమాండ్‌ ఎవరు? అని తేజస్వి సూర్య పంచ్‌లు వేశారు. కాంగ్రెస్‌ హైకమాండ్‌ కనపడదు.. అది మనకు కనిపించదు.. వినిపించని దెయ్యంలా ఉంటుందేమో. మనం మాత్రం కాంగ్రెస్‌ హైకమాండ్‌ ఉందని ఫీలవుతూ ఉండాలి’ అని సెటైరికల్‌ పంచ్‌లు విసిరారు.

The Congress High Command is like a ghost. It is unseen, unheard, but always felt. Even the Congress President, who people thought is the high command, whispers its name and says it’s not him.



