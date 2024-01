ఇదీ మీ తెలుగుదేశం పార్టీ లో నీ బతుకు @ncbn..

ఇప్పుడు నీ సొంత క్యాడరే నీ ఫోటో ని నేలకేసి కొట్టారు… వచ్చే ఎన్నికల్లో నిన్ను, నీ కొడుకు @naralokesh ని ప్రజలు ఈడ్చి కొట్టే రోజు వస్తుంది.

Get Ready for the day @JaiTDP!#EndOfTDP pic.twitter.com/5uLPCzY8uo

