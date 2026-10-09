 కాఫీలో మత్తు కలిపి, భర్త ప్రైవేట్‌ పార్ట్‌పై దాడి! | UP Woman Spikes Husband Coffee Stabs Him In Genitals | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కాఫీలో మత్తు కలిపి, భర్త ప్రైవేట్‌ పార్ట్‌పై దాడి!

Oct 9 2026 5:56 PM | Updated on Oct 9 2026 6:03 PM

UP Woman Spikes Husband Coffee Stabs Him In Genitals

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో  షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. భార్యాభర్తల మధ్య అనుమానం భర్త  ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది. మరో మహిళతో వివాహేతర సంబంధం ఉందనే కారణంతో దారుణానికి తెగబడింది. మీరట్‌లోని లిసాడి గేట్ పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలోని జైద్ గార్డెన్‌లో ఈ ఘటన జరిగింది.

భర్త వాంగ్మూలం ప్రకారం మరో మహిళతో వివాహేతర సంబంధం ఉందన్న అనుమానంతో  రగిలి పోయింది. అంతే భర్తకు కాఫీలో మత్తుమందు కలిపి ఇచ్చి, స్పృహ తప్పేలా చేసింది.  ఆపై కత్తితో తన జననేంద్రియాలపై దాడి చేసింది. దీంతో  తీవ్రంగా గాయపడిన అతని  విన్న తల్లి, సోదరి అక్కడికి చేరుకునేలోపు నిందితురాలు అక్కడి నుంచి పరారైంది. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు బాధితుడిని ఆసుపత్రికి తరలించగా, వైద్యులు శస్త్రచికిత్స చేసి రక్తం కారకుండా చికిత్స అందించారు.

ఇదీ చదవండి: భర్త బైక్‌ పార్క్‌ చేసి వచ్చేలోపే : లవర్‌తో పరార్‌

తన భార్యకు తనపై అనుమానం ఉండేదని  భర్త వాపోయాడు. తమకు పిల్లలు లేరు గనుక, తాను మరో మహిళను పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నానని భార్య అనుమానించేదని చెప్పాడు. అక్టోబర్ 8న ఈ ఘటన జరిగిందని సర్కిల్ ఆఫీసర్  సంగ్రామ్ సింగ్ తెలిపారు. భర్త ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, నిందితురాలైన భార్యను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ జరుపుతున్నారు.

ఇదీ చదవండి: మొన్ననే ప్రేమ పెళ్లి.. తపతి నదిలో తేలిన మృతదేహాలు
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్ డ్రెస్‌లో విష్ణుప్రియ భీమినేని గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 2

హ్యాపీ బర్త్ డే లక్కూ.. స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్ రెండో సీజన్ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 4

విజయ్ దేవరకొండ ‘రణబాలి’ సినిమా HD స్టిల్స్‌
photo 5

బతుకమ్మ వేడుకలు.. విద్యార్థినుల నృత్యాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Heavy Rain Alert in AP From October 14 1
Video_icon

ఏపీ ప్రజలకు శుభవార్త వానలే వానలు..
Dharmana Prasada Rao Fires On Chandrababu Over Supreme Court verdict On BC Reservation 2
Video_icon

BC రిజర్వేషన్లపై బాబుకు సుప్రీం చెంపదెబ్బ.. ధర్మాన ప్రసాద్ రావు రియాక్షన్
Actor Vijay Devarakonda Ranabali Teaser 3
Video_icon

'రణబాలి' థియేట్రికల్ ట్రైలర్.... మతిపోవాల్సిందే
France Violence Students Protests In Paris 4
Video_icon

France: మంటల్లో తగలబడుతున్న స్కూళ్లు, కాలేజీలు
Tragedy In Sangareddy Manoor Village 5
Video_icon

సంగారెడ్డి జిల్లా మనూరులో విషాదం
Advertisement
 