 రైల్లో మీకెప్పుడైనా ఇలాంటి అనుభవం ఎదురైందా? ఒకవేళ ఎదురైతే? | Woman poses as TTE on train gets caught after passenger asks for ID | Sakshi
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రైల్లో మీకెప్పుడైనా ఇలాంటి అనుభవం ఎదురైందా? ఒకవేళ ఎదురైతే?

Nov 3 2026 5:14 PM | Updated on Nov 3 2026 5:14 PM

Woman poses as TTE on train gets caught after passenger asks for ID

ముంబై: మహారాష్ట్ర నుంచి బిహార్‌కు వెళ్తున్న రైలులో ప్రయాణికులకు వింత అనుభవం ఎదురైంది. టీటీఈ (ప్రయాణ టికెట్ తనిఖీ అధికారి)గా నటిస్తూ ప్రయాణికుల టికెట్లు తనిఖీ చేసేందుకు ప్రయత్నించిన ఓ మహిళ వ్యవహారం బయటపడింది. అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో ప్రయాణికులను నిద్రలేపి టికెట్లు అడగడంతో పాటు, టికెట్ లేని వ్యక్తికి తెల్ల కాగితంపై టికెట్ రాసి ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నించడం అనుమానాలకు తావిచ్చింది. ఓ ప్రయాణికుడు ఆమె గుర్తింపు కార్డు చూపించాలని అడగడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

ఈ ఘటన గురించి నీతూ అనే ఎక్స్ యూజర్‌ వివరించారు. మహారాష్ట్ర నుంచి బిహార్‌కు వెళ్తున్న రైలులో అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో ఓ మహిళ ప్రయాణికులను నిద్రలేపి టికెట్లు తనిఖీ చేయడం ప్రారంభించిందని తెలిపారు. తాను టీటీఈనని చెప్పుకుంటూ ప్రయాణికుల నుంచి టికెట్లు అడిగినట్లు వెల్లడించారు. ఈ క్రమంలో టికెట్ లేని ఓ ప్రయాణికుడి వద్దకు ఆమె వెళ్లింది. మరో ప్రయాణికుడు టికెట్ చూపించేందుకు వెనుకాడాడు. దీంతో అతడికి టికెట్ జారీ చేయాల్సి ఉంటుందని మహిళ చెప్పింది. అనంతరం తన బ్యాగులో నుంచి ఓ ఖాళీ కాగితం తీసి, ప్రయాణికుడి పేరు అడిగి దానిపై ఏదో రాయడం ప్రారంభించింది. ఈ వ్యవహారంతో అక్కడున్న వారికి అనుమానం కలిగింది.

మహిళ టీటీఈ యూనిఫాంలో లేకపోవడాన్ని గమనించిన మరో ప్రయాణికుడు ఆమె గుర్తింపు కార్డు చూపించాలని కోరాడు. అయితే, తన గుర్తింపు కార్డును అధికారికి మాత్రమే చూపిస్తానని ఆమె చెప్పినట్లు నీతూ తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో యూనిఫాం, గుర్తింపు కార్డు లేకుండా టికెట్లు ఎలా తనిఖీ చేస్తారని ప్రయాణికుడు ప్రశ్నించడంతో ఆమె సమాధానాలపై మరిన్ని సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి.

ప్రశ్నలు పెరగడంతో మహిళ ఆందోళనకు గురై అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయేందుకు ప్రయత్నించినట్లు పోస్టులో తెలిపారు. ఓ ప్రయాణికుడు ఆమెను ఆపేందుకు ప్రయత్నించగా, తనను వేధిస్తున్నారని మహిళ ఆరోపించినట్లు పేర్కొన్నారు. పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారడంతో ఆమె మెల్లగా అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని, ముఖానికి మాస్క్ ధరించి ప్రయాణికుల రద్దీలో కనిపించకుండా పోయినట్లు నీతూ వెల్లడించారు.

ఈ ఘటనపై రైల్వే సిబ్బంది ఎలా స్పందించారనే ప్రశ్నలతో పాటు, టీటీఈగా నటించిన మహిళ ప్రయాణికుల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసిందా అనే సందేహాలు కూడా వ్యక్తమయ్యాయి. ఈ పోస్టుపై భారతీయ రైల్వే స్పందిస్తూ.. సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం అందిస్తున్నట్లు తెలిపింది. అయితే, ఆ మహిళ ప్రయాణికుల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసిందా? రైల్వే అధికారులు ఆమెను గుర్తించారా? అనే విషయాలు ఇంకా స్పష్టంకాలేదు. ఈ ఘటనపై అధికారులు చేపట్టే విచారణ, తదుపరి చర్యలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

 

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